Си Цзиньпин посетит Казахстан по приглашению Токаева

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"2-4 июля 2024 года по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.

Напомним, Казахстан готовится принимать высоких гостей. На следующей неделе внимание всего мира будет приковано к Астане - на саммит Шанхайской организации сотрудничества в столицу приедут главы государств и правительств 16 стран.

Ранее глава государства на встрече с журналистами заявил о том, что проведение масштабного Саммита ШОС в Астане свидетельствует о большом авторитете Казахстана на глобальной арене.