В Таразе 11-летний школьник скончался в больнице после наезда автомобиля Mercedes-Benz. Трагедия произошла утром 4 апреля, когда мальчик направлялся на тренировку по плаванию, передаёт BaigeNews.kz.

По данным полиции, ДТП произошло около 10:15 на улице Айша Биби, в районе спорткомплекса "Тараз-Арена".

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на несовершеннолетнего. От полученных травм мальчик скончался в медицинском учреждении", — сообщили в ДП Жамбылской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК — "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водитель, 24-летний житель города, задержан. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Местные жители и родители детей, занимающихся в "Тараз-Арене", рассказали, что неоднократно просили установить дорожные знаки и безопасный пешеходный переход у спорткомплекса. По их словам, это место давно считается опасным.

После трагедии в районе происшествия нанесли новую "зебру", однако, по мнению горожан, это — запоздалая мера, и трагедии можно было бы избежать.

Ранее стало известно, что 17 детей погибли за два месяца в ДТП в Казахстане. Один из таких инцидентов произошел накануне в Алматы, где под колесами грузовика оказалась 7-летняя девочка. Позже еще одного семилетнего ребенка насмерть сбили в Алматы. В начале марте ребенка насмерть сбили неподалеку от школы в Астане.