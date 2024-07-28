"Шёл к этой медали три олимпийских цикла" – Головкин о победе Сметова
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Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин поздравил казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова с золотой медалью Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
"Поздравляю нашего выдающегося спортсмена Елдоса Сметова с победой на Олимпийских Играх! Елдос шёл к этой медали три олимпийских цикла, продемонстрировав высокое мастерство, упорство и настоящий чемпионский характер. Кто как ни он должен был завоевать это историческое "золото". От имени Национального олимпийского комитета поздравляю Елдоса, его тренера Галымжана Жылгелдиева и всех казахстанцев с первой золотой медалью на Олимпийских Играх в Париже! Пусть победное начало, положенное Елдосом, продолжится дальше для нашей сборной! Алға, Қазақстан!" – отметил Геннадий Головкин, слова которого приводит пресс-служба НОК.
Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, победив в финале бронзового призёра Токио-2020 француза Лука Мхеидзе. Это первая золотая медаль для Казахстана на Олимпиаде-2024.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Елдоса Сметова с победой и отметил, что казахстанцы гордятся им.
Елдос Сметов в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио в 2016 году он был вторым, а в Токио в 2020 году — третьим.
На Олимпийских играх в Париже в активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
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