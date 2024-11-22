Шымкентцы жалуются на работу скорой помощи

Жители Шымкента пожаловались на долгий вызов бригад скорой медицинской помощи. Горожане сетуют, что медсотрудники приезжают к пациентам с большим интервалом времени после поступления вызова диспетчеру, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В пресс-службе отдела здравоохранения города рассказали, что на сегодняшний день станция скорой помощи обслуживает 1,2 млн прописанных жителей, а также гостей, студентов, трудовых мигрантов и прочих незарегистрированных лиц. Ежегодно наблюдается интенсивный рост населения. Но нехватки транспорта или медперсонала не наблюдается.

"На станции функционируют 10 подстанций из 104 бригады. Количество автомашин – 123 единицы. Оборудование на санитарных автомашинах скорой помощи в соответствии со стандартами в достаточном количестве. Проблем или сложностей с недостатком специалистов нет", – сообщили в пресс-службе отдела здравоохранения.

По их данным, с 1 октября т.г. поступило 14 обоснованных жалоб на долгое ожидание бригад скорой помощи (это 0,003% от выполненных вызовов).

Однако горожане отмечают, что скорую помощь порой приходится ждать довольно долго. Боль в животе вынудила Алёну Карпову вызвать скорую помощь. По словам девушки, это были самые долгие часы ожидания в её жизни, а к приезду медиков состояние ухудшилось.

"С работы до дома меня решила довезти коллега, так как я очень плохо себя чувствовала. Поначалу я думала, что поболит и пройдёт, но боль становилась сильнее и мы решили обратиться к медикам. В тот день было проблематично не только дождаться помощи, но и в целом дозвониться до службы. Когда звонок приняли, я решила выпить обезболивающее, и несмотря на его действие, всё же чувствовала боль и дискомфорт. Дозвонилась я до службы в десять вечера, а приехала бригада уже ближе к двенадцати ночи. Настояли фельдшеры на том, что необходимо срочно ехать в приёмное отделение, как оказалось, не зря", – делится Алена.

Девушку доставили во вторую клиническую больницу, где ей понадобилась срочная операция.

"Когда приехали в больницу, начали проводить УЗИ, поставили разные датчики. Выяснилось, что у меня разрыв правого яичника, понадобилась уже помощь хирургов. Почему скорая так долго ехала, мне не объяснили, но, возможно, было очень много вызовов. Хорошо, что в целом приехали и настояли на госпитализации, потому что от усталости и изнеможения я отказывалась. В любом случае врачам я благодарна и претензий никаких нет", – говорит девушка.

Сложности с недостатком машин наблюдались в городе ещё в 2017 году. Тогда подстанция скорой помощи остро нуждалась как в обновлении материально-технической базы, так и дооснащении до требуемых стандартов. Тогда даже привлекли иностранного инвестора. История закончилась большим скандалом, вспоминает заместитель директора ТОО "MAY DAY" Жандос Бегалиев.

"У бюджета региона, а как мы помним, тогда это ещё был ЮКО, не было возможностей решить эту проблему. После образования города Шымкент эта проблема вовсе обострилась и ввиду бюджетного дефицита местными властями было решено воспользоваться предложением иностранного инвестора. После соответствующих бюджетных процедур в 2019 году был заключен договор ГЧП между управлением здравоохранения города и иностранным инвестором из Турции по реализации проекта "Модернизация и эксплуатация Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи" сроком на пять лет. Общая сумма договора ГЧП составила 9,6 млрд тенге, в том числе компенсация инвестиционных затрат (КИЗ) 6,5 млрд и вознаграждение за осуществление управления (ВЗОУО) объектом 3,1 млрд тенге", – поясняет Жандос Бегалиев

Сотрудничество с турецким инвестором Асланом Хадиет было расписано поэтапно. Придя к общему соглашению в 2019 году, Хадиет предоставил 100 новых автомобилей скорой медпомощи (СМП) и различное медицинское оборудование. Пройдя все бюрократические этапы и выполнив взятые на себя обязательства, иностранец никак не ожидал, что данное сотрудничество для него перерастёт в печальный опыт.

"Изначально горздрав обязался сразу же предоставить заранее оговорённое помещение, а инвестор – в течение четырёх месяцев разместить в нём автоматизированный колл-центр и получить всеё имущество и персонал госпредприятия для дальнейшей модернизации до конца 2019 года и эксплуатации до конца 2023 года. Однако горздрав эти обязательства не выполнил, периодически меняя своё решение. По истечении шести месяцев поменял место размещения автоматизированного колл-центра на другое здание, которое требовало капитального ремонта и прокладки высокоскоростного интернета. Несмотря на все эти обстоятельства инвестор за свой счёт провёл капремонт и протянул высокоскоростной интернет, на что потратил свыше 1 млн долларов. Более того, инвестор до конца 2019 года исполнил обязательства по поставке 100 автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 4,8 млрд тенге, то есть 74,1% из всех инвестиций. Горздрав, в свою очередь, в период пандемии активно и благополучно использовал эти автомобили и установленные в них аппараты ИВЛ, в том числе для целей стационара", – поясняет Жандос Бегалиев.

Затем Антикоррупционная служба признала предоставленные Асланом Хадиет автомобили слишком дорогими. На модернизацию станции скорой помощи из бюджета было выделено 9,6 млрд тенге. Антикор выяснил, что было существенное завышение стоимости транспорта. Турецкому предпринимателю выплатили 8,6 млн долларов, хотя в модернизацию инвестор вложил более 19 млн долларов. Аслан Хадиет обжаловал решение гражданского суда Шымкента в Астане.

"Суды Астаны утвердили цену автомобилей СМП в размере 2,7 млрд тенге, а суды Шымкента признали их цену без дооснащения в размере 4,1 млрд тенге и наличие долга за них в размере 3,1 млрд тенге. Получилось так, что за одни и те же автомобили СМП инвестор задолжал в целом 5,2 млрд тенге, из них государству 2,1 млрд тенге и своему контрагенту 3,1 млрд тенге, при этом параллельно поставив под сомнение выводы Антикора. Это пол беды! В настоящее время горздрав, мотивированный судебными актами судов Астаны, отказывается выплатить остаток по КИЗу в размере 332 млн тенге и ВЗОУО в размере около 2 млрд тенге, восстанавливать показатели ФЭП, продлить срок договора ГЧП и соответственно срок эксплуатации хотя бы на время приостановления, компенсировать дополнительные инвестиции и операционные затраты, причинённые горздравом в связи с самовольной эксплуатацией полученных инвестиций и их амортизацией, возмещать курсовую разницу", – сообщил Бегалиев.

На сегодняшний день инвестор обратился с соответствующим запросом в Генеральную прокуратуру. Теперь остаётся только гадать, как высший надзорный орган расставит все точки над "i". А пока предприниматель готовится к очередным тяжбам, в пресс-службе управления сообщили об открытии новой подстанции.