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pixabay.com Сегодня, 13:16
123
Сегодня, 13:16
123
Фото: pixabay.com

Шымкентцы заставляли инвалида-колясочника попрошайничать в Актобе

Сотрудники полиции Актобе задержала семейную пару из Шымкента, которая принуждала 46-летнего мужчину с ограниченными возможностями просить подаяние на улице, передаёт BaigeNews.kz.

"46-летнего мужчину, инвалида-колясочника, в феврале путем угроз и применения насилия привезла семейная пара из Шымкента в Актобе для принуждения к попрошайничеству. Ежедневно с утра до вечера его выставляли на территории рынков и по пятницам около мечетей, где  поступало по 5-6 тысяч тенге в день. Весь доход подозреваемые присваивали себе", - сообщил на брифинге начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 128 части 1 УК "Торговля людьми". Потерпевший размещен в кризисный центр.

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Журналист
Сегодня, 13:16
123
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