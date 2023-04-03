Шымкентцы заставляли инвалида-колясочника попрошайничать в Актобе

Сотрудники полиции Актобе задержала семейную пару из Шымкента, которая принуждала 46-летнего мужчину с ограниченными возможностями просить подаяние на улице, передаёт BaigeNews.kz.

"46-летнего мужчину, инвалида-колясочника, в феврале путем угроз и применения насилия привезла семейная пара из Шымкента в Актобе для принуждения к попрошайничеству. Ежедневно с утра до вечера его выставляли на территории рынков и по пятницам около мечетей, где поступало по 5-6 тысяч тенге в день. Весь доход подозреваемые присваивали себе", - сообщил на брифинге начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.