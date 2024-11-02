Шымкентцы пытаются отгородить детскую библиотеку от плотной застройки

В Шымкенте прямо перед входом в центральную детскую библиотеку начали незаконное строительство. Сама библиотека находится на первом этаже многоэтажного дома. И теперь жильцы дома, посетители и персонал бибилиотеки вынуждены лицезреть разрытый грунт и забор, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Если перед домом всё таки будет построено здание, то оно полностью закроет жильцам дома обзор на улицу из окон, а сама библиотека совсем не будет видна, в том числе для новых посетителей.

"Во-первых, у библиотеки будет неэстетичный вид, её практически не будет видно. Она будет находиться где-то на задворках, впереди будет стоять построенное здание. У нас есть красивый яркий фасад, на который было выделено очень много средств, и который популяризирует чтение среди жителей города. На фасаде здания у нас изображены произведения известных казахских писателей. Оно сразу бросается в глаза, и даже прохожие, которые идут мимо нашей библиотеки, заходят, спрашивают, можно ли записать детей, приводят своих детей. То есть это своего рода реклама, визитная карточка нашей детской библиотеки. Кроме того, у нас очень красивые клумбы, замечательные туи, которые растут шикарно, цветут розы пышным цветом. В сезон приходят жители города и любуются, гуляют здесь с детьми, сидят на скамейках. Даже прохожие часто подходят и фотографируются около наших зон. Рядом у нас уже построено одно здание, которое закрывает половину библиотеки. Эта часть здания у нас только при искусственном свете работает. И там уже нет клумб, они погибли. И с оставшимися будет также", – говорит Наталья Перевалова, руководитель отдела центральной детской библиотеки города Шымкента.

Библиотека – это не просто здание, а пространство, где хранятся книги и создаётся культура чтения. Но сейчас здание, требующее особой защиты, оказалось в тени стройки. Разрастающееся строительство не только блокирует доступ к естественному свету и вход, но и создаёт серьёзную угрозу безопасности. В случае пожара или другой экстренной ситуации пожарные попросту не смогут подъехать к библиотеке – путь перекрыт.

"В случае какого-то ЧП ни одна пожарная машина подобраться сюда даже не сможет, если всё здесь будет застроено. Если возникнет опасность, могут пострадать жильцы этого дома. Потому что наша библиотека расположена на первом этаже, выше нас ещё четыре этажа, дом многоквартирный", – говорит сотрудница библиотеки.

Кроме того, родителям неудобно подъезжать к библиотеке. На месте, где сейчас разрыт грунт, раньше была парковка, говорят представители библиотеки.

"Родители возмущаются и говорят: как к вам можно подъехать и подойти. Они вынуждены где-то во дворах ставить машины, так как здесь всё загорожено. Кроме того, детей не отпускают сейчас в библиотеку из-за того, что ямы вырыты, ребёнок может упасть", – говорит сотрудница библиотеки.

Развитию библиотек, особенно детских, в стране уделяют большое внимание. Ведь именно здесь у детей формируется привычка читать. Поэтому ради воспитания читающей нации важно, чтобы библиотека оставалась доступной, светлой и безопасной – это то, что вдохновляет и привлекает юных читателей и их семьи.

"У нас в библиотеке созданы все условия для наших маленьких и взрослых читателей. Мы создали замечательные зоны для чтения и хотим, чтобы наша библиотека была востребована У нас очень красивый фасад. Когда не было вот этих ям и забора, все люди проходили и любовались нашим зданием", – говорит Наталья Перевалова.

"Они закрыли полностью библиотеку, хотя это только ограждение. А сколько средств вложили в эту библиотеку, расписали её, чтобы она была яркая. Такая, чтобы родители приводили сюда детей. А тут заблокировали даже вход в библиотеку. Как людям заходить? Тут есть пандус, но если он заледенеет, как людям подниматься?" – говорит жительница дома Анна Козловская.

По факту данной стройки была проведена проверка, сообщили в управлении контроля и качества городской среды. По её результатам в отношении собственника земельного участка было возбуждено административное дело и его привлекли к административной ответственности.

"Также выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ. Собственником земельного участка является гражданка Г. на основании договора дарения. Целевое назначение земельного участка – "Под организацию торговых площадок для выносных столиков с пристройкой из лёгких материалов", – рассказали сотрудники управления контроля и качества городской среды.

То есть, как пояснили в управлении, проводить строительные работы владельцы участка не имели права. Сейчас в ведомстве готовят материалы для передачи в суд.

Между тем, местные жители просят городские власти изъять землю в государственную собственность и разбить здесь сквер, где горожане могли бы проводить свободное время.

Фото: Анастасия Новикова