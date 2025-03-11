Шымкентцы смогут летать в Мюнхен прямым рейсом
Казахстан и Германия укрепляют связи.
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С 27 мая авиакомпания SCAT начнёт выполнять прямые рейсы по маршруту Шымкент — Мюнхен. Полёты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, передаёт BaigeNews.kz.
Запуск данного рейса откроет новые возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена между Казахстаном и Германией. Прямое авиасообщение позволит значительно упростить путешествия между двумя странами, повысив доступность для граждан и предпринимателей.
"Открытие прямого рейса из Шымкента в Мюнхен способствует развитию торгово-экономических, деловых и туристических связей, что является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Германией", — говорится в пресс-релизе акимата мегаполиса.
Ранее сообщалось, что для поездки в Германию гражданам Казахстана потребуется шенгенская виза.
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