С 27 мая авиакомпания SCAT начнёт выполнять прямые рейсы по маршруту Шымкент — Мюнхен. Полёты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, передаёт BaigeNews.kz.

Запуск данного рейса откроет новые возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена между Казахстаном и Германией. Прямое авиасообщение позволит значительно упростить путешествия между двумя странами, повысив доступность для граждан и предпринимателей.

"Открытие прямого рейса из Шымкента в Мюнхен способствует развитию торгово-экономических, деловых и туристических связей, что является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Германией", — говорится в пресс-релизе акимата мегаполиса.

Ранее сообщалось, что для поездки в Германию гражданам Казахстана потребуется шенгенская виза.