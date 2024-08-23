Шымкентцы активно поддерживают программу "Таза Қазақстан"

В Шымкенте, в рамках программы "Таза Казахстан", волонтеры, молодежные отряды "Жасыл ел" и активные жителей провели акции по уборке и благоустройству во всех пяти районах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrarkz.

В ходе акции "Чистый берег" в Аль-Фарабийском районе, молодежь и жители микрорайона "Қарасу" привели в порядок территорию реки "Қошқар ата".

"Чистота — это проявление внутренней культуры и человечности. Мы должны привыкнуть заботиться не только о чистоте своего дома, но и о чистоте города и нашей земли. Радует, что молодёжь активно поддерживает программу "Таза Қазақстан", инициированную Главой государства", - отметил Адильбек Сатыбалди, председатель совета ветеранов района Туран.

Акция "Чистая улица" также прошла в Картауском районе, где местные жители, волонтеры и молодежь сосредоточили усилия на уборке микрорайонов "Қайтпас" и "Шапағат".

Участники акций, а их в этот день было не менее 1200, выразили надежду, что такие мероприятия станут регулярными, а стремление к чистоте и порядку — неотъемлемой частью жизни шымкентцев.