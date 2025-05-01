Шымкентца судили за убийство супруги
Подсудимый признал свою вину.
Сегодня, 07:37
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Сегодня, 07:37Сегодня, 07:37
134Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Жителя Шымкента судили за убийство супруги, передаёт BaigeNews.kz.
По данным городского суда, в январе 2025 года мужчина в своем доме употреблял спиртные напитки вместе со своей гражданской супругой. Между ними произошёл конфликт, в результате которого он взял кухонный нож со стола и несколько раз ударил потерпевшую ножом в сердце. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Подсудимый признал свою вину и просил суд назначить ему не строгое наказание.
Мужчину суд признал виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Приговор не вступил в законную силу.