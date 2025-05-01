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Шымкентца судили за убийство супруги

Подсудимый признал свою вину.

Сегодня, 07:37
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 07:37
Сегодня, 07:37
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Жителя Шымкента судили за убийство супруги, передаёт BaigeNews.kz.

По данным городского суда, в январе 2025 года мужчина в своем доме употреблял спиртные напитки вместе со своей гражданской супругой. Между ними произошёл конфликт, в результате которого он взял кухонный нож со стола и несколько раз ударил потерпевшую ножом в сердце. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подсудимый признал свою вину и просил суд назначить ему не строгое наказание. 

Мужчину суд признал виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. 

Приговор не вступил в законную силу.

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