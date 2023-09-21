  • 21 Сентября, 14:53
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Шымкентца осудили за пропаганду терроризма

Сегодня, 13:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
229
Фото: baigenews.kz

Шымкентца приговорили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

По информации ведомства, Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Шымкента по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. Межрайонным судом по уголовным делам он был признан виновным в совершении этих преступлений и приговорён к семи годам лишения свободы.

"Осуждённый изучал в Интернете лекции радикальных проповедников, поддерживал контакты с единоверцами из Сирии и под вымышленными данными публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма", - пояснили в КНБ.

Самое читаемое

Наверх