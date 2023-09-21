Шымкентца осудили за пропаганду терроризма

Шымкентца приговорили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

По информации ведомства, Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Шымкента по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. Межрайонным судом по уголовным делам он был признан виновным в совершении этих преступлений и приговорён к семи годам лишения свободы.