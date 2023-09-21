Шымкентца осудили за пропаганду терроризма
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Шымкентца приговорили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.
По информации ведомства, Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Шымкента по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. Межрайонным судом по уголовным делам он был признан виновным в совершении этих преступлений и приговорён к семи годам лишения свободы.
"Осуждённый изучал в Интернете лекции радикальных проповедников, поддерживал контакты с единоверцами из Сирии и под вымышленными данными публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма", - пояснили в КНБ.
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