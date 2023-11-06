Шымкентца оштрафовали за акробатические трюки на мопеде
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
142Фото: скрин видео
Мопедист-акробат привлек внимание не только участников дорожногодвижения, но и стражей порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Сообщается, что экстравагантный юноша привлёк внимание шымкентцев. Он ехал на мопеде, то стоя, то выполняя какие-то трюки. Кто-то записал движение мопедиста на видео.
Сотрудники патрульной полиции составили административный протокол и оштрафовали водителя мопеда на 30 тысяч тенге.
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