Шымкентца оштрафовали за акробатические трюки на мопеде

Мопедист-акробат привлек внимание не только участников дорожногодвижения, но и стражей порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что экстравагантный юноша привлёк внимание шымкентцев. Он ехал на мопеде, то стоя, то выполняя какие-то трюки. Кто-то записал движение мопедиста на видео.

Сотрудники патрульной полиции составили административный протокол и оштрафовали водителя мопеда на 30 тысяч тенге.