Шымкентскому полковнику, требовавшему дорогую одежду и наушники, дали 7 лет колонии

Фото: otyrar.kz

В Шымкенте суд приговорил экс-начальника местной полицейской службы Мухтара Бухарбаева к семи годам лишения свободы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на адвоката Талгата Есимова. Он сообщил, что полковника признали виновным в превышении должностных полномочий.

"Сегодня 15.09.2022 года приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента по статье 362 части 4 УК на семь лет осужден экс-начальник МПС Департамента полиции Шымкента Бухарбаев М.С. Напомню, что поводом к началу досудебного расследования в отношении Бухарбаева М. и его задержания явилось обращение моего доверителя Азамата Аимбетова, действующего командира роты полка МПС ДП города Шымкента", - написал адвокат в своем Instagram.

View this post on Instagram A post shared by адвокат Талгат Есимов (@kaz_advokat_talgat_yessimov)

В городском суде Шымкента предоставили более полную информацию.

"Подсудимый Б., занимая должность начальника дорожно-патрульного полка и Местной полицеской службы Департамента полиции города Шымкента, то есть являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, в целях извлечения выгоды для себя, в период с октября 2019 года по сентябрь 2021 года со своего подчиненного инспектора полиции А. требовал приобрести ему материальные ценности (мебель, сотовый телефон, часы и другое), причинив существенный вред своему подчиненному – потерпевшему ущерб на общую сумму 3 194 305 тенге", - говорится в сообщении.

Вину Бухарбаева установили с помощью показаний потерпевшего, свидетелей, материалов оперативно-розыскных мероприятий и других доказательств. Прокурор просил назначить подсудимому восемь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных, правоохранительных органах. Подсудимый и его адвокаты просили вынести оправдательный приговор.

"Санкция статьи 362 части 3 УК предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет с пожизненым лишением права занимать определенные должности (статья 50 часть 2 УК). Это тяжкое преступление. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание Б. суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им профессиональную клятву, а обстоятельством смягчающим уголовную ответственность и наказание – наличие малолетних детей. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил в отношении Б. 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с пожизненным лишением права занимать определенную должность в государственных и квазигосударственных органах", - сообщили в суде Шымкента.

Приговор суда не вступил с законную силу.

Напомним, в феврале 2022 года в отношении бывшего главы МПС Шымкента было проведено расследование после того, как его подчиненный записал видеообращение к Президенту Казахстана. В ролике полицейский заявил, что его шеф заставляет покупать ему дорогие вещи за свой счет. Также была обнародована предполагаемая переписка полковника с подчиненным, где начальник раздает указания, что именно ему купить. В этом списке - одежда за полмиллиона, наушники от известного бренда, мебель и даже ёлки.

В том же месяце полковника уволили.