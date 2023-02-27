Шымкентский НПЗ остановится на капремонт с 15 марта

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Шымкентский нефтеперерабатываюший завод остановится на первый плановый ремонт с 15 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"В соответствии с утверждённым в декабре 2022 года графиком текущий ремонт Шымкентского НПЗ предусматривается в период 15 марта – 9 апреля 2023 года для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования с заменой, восстановлением его отдельных частей и их регулировке", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.