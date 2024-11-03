Шымкентские спасатели не позволили женщине прыгнуть из окна

Шымкентские спасатели предотвратили суицид. На пульт 112 поступило сообщение о том, что женщина 1972 года рождения хочет спрыгнуть с балкона квартиры, расположенного на пятом этаже жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место происшествия выехали спасатели МЧС. Прибыв на место, они попытались договориться с женщиной. Однако она игнорировала сотрудников.

"Спасатели незамедлительно начали спасательные мероприятия. Пожарные побежали в квартиру через подъезд, водитель установил автолестницу на балкон квартиры на четвертом этаже. По счастливой случайности рядом оказался начальник караула пятой пожарной части Алпамыс Талипов. Мужчина жил недалеко от места вызова, в этот день у него был выходной. Поднявшись по автолестнице Алпамыс встал на перила балкона на четвертом этаже и снизу удерживал женщину, пока коллеги не зашли на балкон через квартиру и не спасли её", — рассказали в МЧС.

Спасённая женщина передана сотрудникам скорой медицинской помощи.