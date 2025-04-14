В Шымкенте произошёл случай, который напомнил, что доброжелательность и профессионализм — лучшие визитные карточки страны, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.

Гостьи из Китая, путешествующие по югу Казахстана, случайно оставили смартфон в такси. Для многих это стресс и почти гарантированная потеря. Но не в Шымкенте.

Туристки обратились за помощью в полицию, и, как позже признались, не ожидали такого тёплого и внимательного отношения. Полицейские не только оперативно нашли таксиста и вернули потерянный гаджет, но и лично сопроводили девушек к месту встречи, попутно рассказав о достопримечательностях города.

В ответ туристки записали искреннее видеообращение с благодарностью и признались: именно такие моменты формируют образ страны в сердце гостя.

"Мы не ожидали, что нам помогут так быстро и с такой заботой. Это было очень трогательно", - поделились впечатлениями туристки.

Этот случай- ещё одно напоминание, что Шымкент умеет не только удивлять архитектурой и кухней, но и оставлять тёплые воспоминания о людях, которые здесь живут и служат.

Ранее мы сообщали, что полицейские вернули 46 миллионов тенге пенсионерке из Шымкента.