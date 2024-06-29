Шымкентские фермеры могут остаться без работы

Фермеры Шымкента обеспокоены тем, что могут остаться без работы и бизнеса. Всему виной поправки в приказ №108 Министерства сельского хозяйства о субсидировании племенного животноводства. В проблеме бизнесменов пытался разобраться корреспондент BaigeNews.kz.

В соответствии с проектом приказа, размещенным на сайте МСХ, субсидии смогут получать только те фермеры, у которых есть земельные участки именно сельскохозяйственного назначения.

Подробнее о всех сложностях решил рассказать один из предпринимателей третьего мегаполиса. По словам Тахирбека Нишанбаева, работники фермерских хозяйств не могут подать заявок на получение субсидий из-за отсутствия отдельной категории земель сельскохозяйственного назначения. Со трудностями люди сталкиваются сразу как заходят на портал.

"После того как мы стали городом-миллионником, у нас автоматически исчез пункт "земли сельхозназначения". Предприниматели заходят на сайт, чтобы получить субсидирование, там сразу с проблемой этой и сталкиваются. Получается, что сейчас в городе все земли отмечены как "земли населенного пункта". И вот теперь предприниматели во всех направлениях: молочном, мясном, даже пчеловоды, садоводы страдают от этого изменения. Этот вопрос уже неоднократно поднимали с Палатой предпринимателей, писали письмо парламенту, Сенату. Вот последний раз было выступление сенатора Алишер Сатвалдиева. Все вышеперечисленные выступают за права и интересы предпринимателей. Теперь ждем и надеемся от Министерства сельского хозяйства изменения в правилах. Мы хотим, чтобы они включили в свои правила тот самый пункт — "земли населенного пункта". Если они включат пункты "земли сельхоз назначения", "земли города", в "земли населенного пункта" у нас эта проблема решится", — говорит предприниматель.

Новые правила лишают возможности фермеров получать государственную поддержку, ведь на момент подачи заявки, производителю необходимо иметь и указать ту самую землю "сельскохозяйственного назначения". Усложняет работу, и большая конкуренция на рынке с соседними государствами, отмечает Тахирбек Нишанбаев. Предприниматель также подчеркнул, что они обеспечивают до 70% потребности Шымкента по сельскохозяйственным товарам.

"Поддержки нет, уже многие сельхозпроизводители не могут получать субсидирование и помощь от государства. Сейчас тем более у нас в фермерстве не все так просто и нелегко, потому что большая конкуренция с Россией. Завозят хороший выбор сельхозпродукции по довольно низким ценам. Получается сыр, сырная и молочная продукция, мясо из Белоруссии и из России поставляется. Они дальше экспортируют и в Узбекистан. Мы раньше тоже экспортировали туда, сейчас экспорт уменьшился, так как Россия, Белоруссия, поставили цены ниже. И мы не можем конкурировать. Себестоимость у нас выходит дороже, поэтому нам это необходимо, государственное субсидирование. Если субсидирования не будет, то многие товаропроизводители просто закроют свои фермы", — сетует спикер.

Поправки могут осложнить работу не только шымкентским фермерам, но и как выясняется предпринимателям всей страны. Чтобы детальнее выяснить вопрос, в Палате предпринимателей третьего мегаполиса прошло собрание отраслевого Совета обрабатывающей промышленности. Заместитель директора (Палаты предпринимателей города Шымкент) Бауыржан Бердалиев, пояснил, что утверждение требований приведет к невозможности получения субсидий сельхозтоваропроизводителями, размещенными на территориях населенных пунктов, поскольку земли населенных пунктов отнесены к абсолютно другой категории.

"В Палату предпринимателей поступило коллективное обращение от сельхоз товаропроизводителей о том, что они не могут подавать заявку на получение субсидий на удешевление молока. То есть поясняю согласно новым правилам по развитию животноводства, субсидирования поставили условие, кто может получить претендент и, кто может подать на субсидирование у них должны быть земли — сельхозназначения. Дело в том, что город республиканского значения, то есть населенные пункты, они не подпадают под эту категорию. Еще раз поясняю, что согласно Земельному кодексу у нас есть семь категорий, в том числе земли — сельхозназначения это отдельная категория, есть земли населенных пунктов — это наша категория, которая на территории городов населения находится. То есть это две разные категории! Получается сельхоз товаропроизводители, кто находится на территории городов и населенных пунктов, они автоматически отпадают. Они не могут подавать заявку. Вот в этой связи мы этот вопрос поднимали, собирались с Министерством сельского хозяйства, с департаментом животноводства тоже собирались и наших производителей собирали на территории палаты предпринимателей", — отмечает Бауыржан Бердалиев.

К слову, о том что фермерство в Шымкенте на должном уровне, за себя говорят показатели и статистика.

"Мы им приводили доводы: то, что у нас есть сельхозпроизводители, значит — есть и земли сельхозназначения. Если по городу взять, у нас 116га и 3000 гектаров, в целом по городу, из них 50, 56 и 6000 гектаров это сельскохозяйственные земельные участки. Получается 49% это у нас сельхоз назначения. В Шымкенте у нас действует порядка 5000 предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. Если статистические данные привести, то за 2023-ий год у нас произведено 10 000 тонн мяса (скота и птицы), надои около 60 000 тонн молока и произведено 171 миллион штук яиц это говорит о том, что у нас есть сельхоз, есть переработчики, кто занимается сельскохозяйственным сельским хозяйством", — поясняет спикер.

Получается, что, принимая требование, МСХ РК оставляет без меры государственной поддержки более 50 сельхозтоваропроизводителей.

"Мы выступаем против вышеуказанных изменений правил субсидирования, поскольку это приведет к общественному резонансу среди сельхоза товаропроизводителей. Государственной поддержки лишатся все хозяйства находящихся на территориях населенных пунктов как городов, поселков, сел и других поселений. Статистика говорит, что за 2023 год у нас в Шымкенте зарегистрировано 97,6 тысяч крупного рогатого скота, в том числе 31тысяча -это коровы. Также есть 120 тысяч овец, 5,5 тысяч коз, 5000 свиней, 21 000 лошадей и около 900 тысяч у нас -это птицы. То есть в этой связи наши предприниматели, кто претендует на получение субсидий по Шымкенту, то попадает около 30 хозяйств, которые не могут получить на сегодняшний день субсидии", — разъясняет нашему журналисту заместитель директора Палаты.

Это грозит и не освоением миллионов тенге, уточняет Бауыржан Бердалиев.

"Из-за таких норм у нас получается, возможно, не освоение свыше 300 миллионов тенге из выделенных средств, которые предназначены для субсидирования. Это к чему может привести? В связи с геополитической ситуацией на сегодняшний день на рынке Казахстана и в том числе в Шымкенте, у нас наблюдается большой наплыв сырной и сливочной продукции как российского происхождения так белорусского происхождения. На сегодняшний день конкуренция очень большая и конкурировать предпринимателям Казахстана с соседями довольно тяжеловато. Наша продукция -это натуральные продукты, а, например, российские они из других составов делаются. Сейчас по сравнению с российскими аналогами у нас конкуренция очень тяжелая. Это может привести вплоть

до закрытия предприятий" — говорит Бауыржан Бердалиев.

Отметим, что южный край всегда славился отличной средой для разведения скота и в целом для осуществления сельскохозяйственной деятельности.

"В настоящее время общая площадь города составляет 116,3 тысячи гектара, из них в сельскохозяйственных земель составляет 56,6 тысячи гектара, то есть 49%. Тем самым, например, переработчики молока в Шымкенте из-за логистики могут получить более удешевленное молоко. В 2023 году в рамках государственной программы в управлении сельского хозяйствагорода по поступившим 364 заявкам от 54 товаропроизводителей выплачено субсидий на сумму 1 071,7 млн тенге. Из них два птицеводства, три пчеловодства, одно свиноводство, 20 сельхозкооперативов молочного направления, 28 крупного рогатого скота, товарные молочные фермы, овцеводство. Более того, в городе в перспективе прорабатывается вопрос реализации более двух молочно-товарных ферм вместимостью более 1200 КРС с объемом инвестиции 4,0 млрд тенге", — привели статистические данные в Палате предпринимателей.

Теперь предприниматели буквально с замиранием сердца ждут решений от ведомства.

"По данному вопросу шли и общественные слушания на сайте, там также мы и предприниматели высказывали свое мнение, и доводы приводили Министерству сельского хозяйства. На сегодняшний день обсуждения уже закрыты, а вопрос еще не решен. Мы ждем ответ с Министерства", — подытожил Бердалиев.

Поддерживает фермеров, и сенатор Алишер Сатвалдиев по этому вопросу он с коллегами инсценировал депутатский запрос на имя Вице Премьера Серика Жумангарина. В качестве примера сенатор приводит опыт других стран.

"К примеру, чтобы пасти племенных коров, которые были завезены из Дании, Германии, то больших пастбищ и вовсе не требуется. Это удачная практика содержания скота на молочных фермах в европейских государствах с созданием благоприятных условий. Данная позиция Минсельхоза приводит к тому, что люди могут остаться без работы, более 30 хозяйств могут не получить финансирование в 306,2 миллиона тенге из бюджета. Это решение может привести к тому, что ряд инвестиционных проектов остановится", —подмечает сенатор.

Следует учитывать, что объем молочной продукции, поступающей в Казахстан извне, увеличился на 12,6% по сравнению с предыдущими годами. А это значит, что пока фермерские хозяйства ведут "войну" с правками, на нашем рынке успешно процветает бизнес соседей. К слову, как отмечают отечественные сельхоз товаропроизводители, которые давно занимаются этой профессией, ранее проблем с получением субсидий не возникало.

Журналисты BaigeNews.kz пытались связаться с представителями Министерства сельского хозяйства, однако получить ответ так и не удалось.