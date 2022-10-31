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пресс-служба ДП г. Шымкент Сегодня, 13:20
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Фото: пресс-служба ДП г. Шымкент

Шымкентская женщина-полицейский стала чемпионкой Азии по боевым искусствам

Чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам проходит с 25 октября по 2 ноября в городе Душанбе, передаёт BaigeNews.kz.

В нём принимают участие около 500 спортсменов из 22 стран Азии. Казахстан представляют 37 спортсменов

"В весовой категории до 47 кг инспектор СОБР ДП города Шымкент Кымбат Ахмет стала чемпионом Азии", - сообщили в МВД республики. 

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#спорт #чемпионат Азии #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:20
137
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