Миллиарды вместо зловония: траблшутер предлагает чиновникам правильно перерабатывать отходы

Единственный траблшутер Шымкента или другими словами "устранитель проблем" Искандер Кунанбаев откровенно рассказал о том, как годами в третьем мегаполисе игнорируют его экопроекты, а вот проблем с экосостоянием города становится всё больше. Отметим, что у мужчины, живущем в своём небольшом домике, имеется кладезь идей, которые способны изменить как мышление людей, так и улучшить состояние почвы и в целом жизнь окружающих.

Пенсионер Искандер Кунанбаев не привык сидеть на месте. В свои 75 лет он живёт активной жизнью и придумал множество способов для переработки отходов, которые могут применять не только садовники. Полученный результат возможно использовать и для создания новых препаратов и лекарств. Относиться с умом даже к ежедневным пищевым отходам Искандер ага научил и соседей. Рядом со своим домом он соорудил контейнеры для раздельного сбора мусора, которому он даёт вторую жизнь.

"У меня очень много специальностей! Я инженер-механик, конструктор, траблшутер, менеджер Гемба кайдзен, в советское время – член ВОИР, имею изобретения в разных отраслях. Занимаюсь разработкой технологий", – рассказывает о себе Искандер Кунанбаев.

Отходы от овощей и фруктов Искандер Кунанбаев заливает специальной жидкостью, которую называет "Эм-препарат". Биоактивная добавка, залитая в ведро с ненужными очистками, способна как эликсир самую бедную почву превратить в плодородную. Учёным, который придумал, как спасти планету от мусорного апокалипсиса, заинтересовались даже в соседних государствах. А вот в родном Шымкенте ему приходится обивать пороги кабинетов чиновников, с просьбой рассмотреть его изобретения и выслушать задумки.

"Изучая траблшутинг, кайдзен и ТРИЗ, я применил приобретённые знания в области технологий. Я разработал (не открыл, а применил и улучшил) новые методы, такие как регенерация почв, улучшение сельскохозяйственных агротехнических показателей и улучшение показателей в животноводстве, птицеводстве, рыбном хозяйстве и улучшение процессов в коммунальном хозяйстве, регенерации иловых отстойников и сливного озера канализации за городом. Благодаря моим знаниям и разработанным идеям идёт превращение всего этого в полезные ингредиенты, а не источники смрада. На полигонах ТБО возможна полная рекультивация с озеленением. Превратить полигоны в сад и рощи, тем самым улучшая природу и атмосферу города", – делится задумками траблшутер.

Года идут, идей становится больше, но вот только воплощать их или хотя бы прислушаться к пожилому учёному никто не спешит.

"Приезжали ко мне акимы районов, заместитель акима города, представители департаментов, я был участником совещаний в акимате города с участием муфтиев и начальников департаментов и парков. Вводил в курс дела. Ноль внимания. Им ничего не надо. Обращался к новому акиму города Габиту Сыздыкбекову, переписывались с ним. Но видимо и он ничего не понял. Они не понимают сути процессов, не владеют планированием и стратегией. Не владеют знаниями касательно возможностей переработки ТБО и пищевых отходов. Хотя это миллиарды тенге прибыли вместо зловония и отравления почвы", – сетует Искандер ага.

Пожилой мужчина признаётся, что после каждого приёма в кабинетах чиновников у него опускаются руки. Пытался горожанин обратить внимание на "ЭМ-препарат" и другие возможности избавления от мусора, кроме как создания мусорных полигонов, и министров, но те также развели руками, отмечает Искандер Кунанбаев.

"Был на приёме у разных министров экологии в Шымкенте. Почти везде была личная беседа. Был на совещании в Толебийском районе с присутствием акима Телгараева Толегена. И когда он сказал, почему я обратился именно ко мне, а не к замам, последние признали, что я у них был, но они не обратили внимания. Ходил в ассоциацию "Табигат" с предложениями. Они кричат: "У нас нет на вас денег и на ваши идеи". А я и не просил. Всё собрал на свои пенсионные", – делится спикер.

Отдушиной для траблшутера стали занятия в учебных заведениях. Он попытался научить поколение NEXT правильной сортировке мусора и объяснить важность этого процесса. Однако, если дети слушали специалиста с большим интересом, то преподавательский состав не увидел пользы от занятий.

"Одно время я ходил в несколько городских школ и знакомил школьников с траблшутингом. Видел живой интерес со стороны детей, но учителя в силу своей стереотипности уводили их в свою сторону и в итоге меня отстранили. Отмечу, что в настоящем и в будущем траблшутинг, кайдзен и ТРИЗ – главные направления креатива и, возможно, будущие профессии", – отмечает спикер.

Пока в городе не принимают на вооружение разработок, герой делится, что научился "безхимикатно" устранять любую проблему, и не отравлять лишний раз экологию современными веществами с "химсоставом".

"Все мои достижения, не оценённые кстати в этом государстве, помогали мне решить любую технологическую задачу. Я усовершенствовал и доработал систему "Эмбиотехнологий", направленную на улучшение процессов роста и регенерации почв, жизни растений и животных и производства кормовых направлений, несовместимых с химическими составляющими, которые, к слову, нарушают и отравляют стратегию жизнедеятельности всего живого населяющего землю", – подмечает герой.

Свой гараж Искандер Кунанбаев превратил в лабораторию, где проводит опыты и эксперименты, которые могут облегчить жизнь современному человеку и привести в порядок экологию.

"Проблем на сегодняшний день очень много. Земля потеряла гумусность, отравилась химией (нитратами и пестицдами ) и теряет влагу. Территория городов, сёл и даже полигоны завалены гниющими остатками пищи, сельскохозяйственными отходами и сухостоем. Реки и озёра теряют естественную чистоту. Мы с дочкой разработали технологии по созданию реагентов из пищевых, сельскохозяйственых отходов и сухостоя. Биочар, аккумулятор влаги, сохраняющий влажность почвы. Предлагаем раздельный сбор пищевых отходов по принципу СССР. Каждого можем научить простой ферментации пищевых отходов, создание "Эм-препаратов" для обогащения почв, увеличения гумуса в почве. Сейчас у нас в разработке создание лёгкого оборудования инсинерации и пиролиза для обеззараживания медицинских и больничных бинтов и других заражающих материалов в полезный аккумулятор влаги. Всё это мы готовы показать, рассказать, только нас не слышат", – завершает Искандер Кунанбаев.

Все препараты и суперудобрения шымкентец опробовал на себе, поэтому ручается за качество каждого созданного продукта. Возможно, это и есть секрет того, что в свои годы он отлично выглядит и не жалуется на здоровье.

"Всё, что я придумал и разработал, за границу не ушло. Но, возможно, уйдёт! Сейчас я работаю над своей тетрадью, где будет большая часть моих разработок. Все заявленные темы я испытал дома и на себе видел, как это работает. Я это употреблял. Эти микроорганизмы регенерируют мой организм изнутри. Изюминка заключается в том, что мы заселяем все необходимые материалы и организмы живыми микроорганизмами, которые регенерируют всё живое. Хочу также напомнить окружающим и госслужащим, что мусороперерабатывающие заводы не думают об экологии и народе, а только о своей выгоде. У меня на руках столько идей и предложений, чтобы это решить. Если бы чиновники приняли хоть одно предложение, а лучше все, то была бы многомиллиардная прибыль от моих технологий в регионах", – говорит Искандер Кунанбаев.

Пенсионер верит, что, если на его проекты обратят внимание чиновники, он сможет принести много пользы не одному поколению. А помимо пользы можно пополнить госказну.

"У меня в планах и выпуск биочара с более 10 полезными свойствами, главное из которых – хранить огромное количество влаги и удобряющих веществ и постепенная выдача их растению. Создание системы "мульчирования" и обогащения мульчи моими препаратами. Создание системы кормовой базы животным и всему живому с огромным эффектом для роста. Я готов предложить и рассказать условия для дезодорации полигонов, септиков у дачников и мелких производств и, главное, объектов "Горводоканала", – заключил учёный.

Мы обратились в управление развития комфортной городской среды, чтобы выяснить почему идеи горожанина не берут на вооружение.

"Мы заинтересованы в идеях Искандера Кунанабаева, приезжали в его лабораторию, видели его разработки, и они действительно могли бы быть полезны городу. Траблшутер просит финансирование, но, чтобы его выделить, необходимо пройти ряд процедур. Ему ни раз предлагали написать программу, составить смету, определить участки, где его знания и разработки могли бы быть применимы и использованы, а затем поучаствовать в конкурсе. Если бы он выиграл тендер, то вопрос с финансовой стороной решился. Но каждый раз он отказывается от данной процедуры. С большим интересом наблюдаем и смотрим на проекты учёного, но без участия в тендерной системе выделить средства не можем. Кроме того, Искандера Кунанбаева привлекали и к посадке деревьев в "Дендропарке", а для дальнейшей совместной работы требуется как составление проекта, так и участие в госконкурсах", – пояснила руководитель отдела экологического регулирования управления развития комфортной городской среды Гульнара Ермекбаева.

А пока однофамилец знаменитого казахского философа помогает и консультирует садоводов и скотоводов юга страны. Нередко ему звонят за советом представители других государств, ведь траблшутер никогда не отказывает в помощи и верит, что общими силами можно спасти планету.

Фото из личного архива Искандера Кунанбаева