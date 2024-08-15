Шымкент атаковали каракурты: в городе проводят дезинсекцию в местах массового скопления людей

В Шымкенте из-за нашествия каракуртов начали химическую обработку территорий, где обитают эти опасные пауки. По поручению главного санврача страны в мегаполисе проводят дезинсекцию и в местах массового скопления людей. Также проводится разъяснительная работа с жителями отдаленных населенных пунктов, чабанами, охотниками, рыбаками и туристами, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году в Шымкенте к врачам с укусами каракуртов обратились 23 человека, жертвами "Черных вдов" стали три женщины, трое детей и 17 мужчин. При этом в прошлом году за весь летний сезон эти пауки покусали лишь 17 человек. Количество пострадавших от черной вдовы может вырасти еще больше. При этом каракурты кусают не только людей, но и домашних животных, а также скот. Компенсация за погибших животных при этом за счет бюджета не предусмотрена.

По словам заведующего Лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии Айдына Есжанова, в этом году количество укушенных выросло из-за вспышки численности каракуртов. На свет появилось большее черных вдов чем обычно.

"Предвестники этой вспышки были нами отмечены еще в 2021-2022 годах. И сейчас вспышка в самом разгаре. Но, по нашим прогнозам, в следующем году она может пойти на спад. Каракурты обладают такой способностью, что у них регулярно происходят вспышки численности. Есть малые вспышки локальные, а есть обширные, которые охватывают большую территорию. В частности, такие вспышки произошли в Атырау, Южном Казахстане и даже Павлодарской области. Соответственно, когда у каракуртов происходят подобные вспышки, страдают люди, фермеры несут убытки, так как паук кусает животных во время выпаса", - говорит эксперт, Айдын Есжанов.

При этом предугадать, когда произойдет следующая вспышка численности черных вдов на данный момент почти невозможно, говорит эксперт-арахнолог.

"Всё зависит от характера весны и зимы. Если зима будет многоснежная, холодная, это негативно для каракурта. Такую зиму в коконах молодые каракурты не переносят. И что также немаловажно какой будет весна. Если весна будет мягкая, обильная на осадки, то выживаемость молодых пауков возрастает, соответственно, многие доживают до взрослого состояния. А если весна в следующем 2025 году будет такой, когда сначала наступает оттепель, потом идут заморозки, это будет губительно для пауков", - отмечает Есжанов.

Ученый констатирует, что на данный момент не существует разработанных прогнозных моделей для предсказания численности каракуртов. Все это требует отдельных исследований. Например в Советском Союзе что-то подобное делали с саранчой.

"Были отделения по борьбе с саранчой, они были разбросаны по всему Казахстану. Сотрудники противосаранчовой службы выезжали в поле, собирали образцы, материал, оценивали плотность кубышек, это яйца, чехольчики, в которых хранятся яйца этих насекомых. И по плотности их на территории они делали прогнозы, что весной следующего года, стоит обратить внимание на конкретный участок, проводить противосаранчовые мероприятия. По каракуртам, очевидно, что что-то подобное должно быть и сейчас в современном Казахстане. Но сейчас не существует и методических рекомендаций по борьбе с ними", - говорит специалист по арахнологии.

При этом для обработки от каракуртов за основу берут те же методы, как и для борьбы с комарами, клещами, блохами и другими членистоногими, говорит эксперт. Этот способ эффективен, но также губителен для других, полезных насекомых, а также вредит почве.

"Эти яды достаточно эффективны против различных членистоногих, но их недостаток в том, что они помимо воздействия на целевую фауну убивают и все остальное, все что с ними соприкоснется: бабочки, пчелы, муравьи. Они достаточно эффективны, взаимодействуют с хитиновыми покровами членистоногих и разрушают нервную систему, что вызывает гибель животных. Но яд есть яд, он вредит и позвоночным. При большой концентрации он может оказать негативное действие на домашних животных, а также на человека. Яд может накапливаться в почве, в растениях и вызывать канцерогенные эффекты при постоянном использовании и большей концентрации на одной местности", - говорит Айдын Есжанов.

В Казахстане обитает три вида каракуртов: каракурт обыкновенный (Latrodectus tredecigutattus), белый каракурт (Latrodectus pallidus), который встречается в Южном Казахстане и каракурт Даля (Latrodectus dahli). Последний похож на обыкновенного каракурта, такой же черный, но встречается гораздо реже. Но все они почти одинаково опасны. Сейчас в стране вспышка обыкновенного каракурта.

"Яд каракурта имеет нейрогенное действие, основной действующий компонент это альфа-латротоксин. Он нарушает взаимодействие работы нервной системы. Опасность представляют прежде всего взрослые, половозрелые самки, поскольку они способны прокусить кожные покровы человека и животных, обладают наибольшим количеством яда. Самцы также имеют яд, но очень маленькое количество и не способны прокусить кожаные покровы. В группе риска, для кого укус каракурта будет иметь наихудшие последствия, это прежде всего дети, пожилые люди и люди, у которых есть хронические заболевания: сахарный диабет, почечная недостаточность, сердечники. Если у человека есть проблемы со здоровьем, плюс тут такая нагрузка еще в виде отравления ядом, то последствия будет самые плачевные. Аллергики – это отдельная категория. Для них яд, наверное, наиболее опасен, поскольку может развиться анафилактический шок и человек может быстро погибнуть. Все зависит от организма человека. Если это здоровый человек с большой массой тела, естественно он легче перенесет укус", - говорит эксперт.

Врачи также связывают большое количество пострадавших от каракуртов с масштабной стройкой. Строительные материалы — это отличное логово для пауков, где они чувствуют себя комфортно. Кроме того, зачастую летом из-за зноя на юге казахстанцы любят спать на улице.

"Строители зачастую спят на улице, и не просто на тапчанах, а стелят коробки, сверху корпе, одеяла и спят. Это очень опасно, каракурт может легко заползти на человека и будучи придавленным он кусает. Люди также спят на улице чтобы просто охладиться. Мы рекомендуем в таком случае вынести на улицу кровать или установить топчан и спать там. А лучше всего спать в доме, куда каракурты в основном не заползают. В случае если вас укусил каракурт, немедленно обратитесь в больницу", - говорит Иадина Ермаханбетова главный врач центра гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева города Шымкента.

Фото Айдын Есжанов.

Врачи отмечают, укус каракурта вызывает сильнейшую боль и интоксикацию. Особенно опасны "черные вдовы". При этом если паук укусит человека не в конечность, а в голову, или, например, шею, последствия могут быть еще тяжелее. Укус каракурта в некоторых случаях смертелен, если укушенный вовремя не обратится к врачам.