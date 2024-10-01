Шымбулак временно закроет канатные дороги

Горный курорт “Шымбулак” сообщил о подготовке канатных дорог к началу зимнего сезона, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу курорта.

"С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога "Медеу-Шымбулак" будет закрыта. С 30 сентября по 3 ноября включительно "Комби-1" и "Комби-2" будут закрыты. С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога "ККД-4" будет закрыта", – говорится в сообщении.

К слову, подняться на Шымбулак после 21 октября будет возможно только на эко-автобусах, такси или электрокарах.