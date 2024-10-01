Шымбулак временно закроет канатные дороги
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Горный курорт “Шымбулак” сообщил о подготовке канатных дорог к началу зимнего сезона, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу курорта.
"С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога "Медеу-Шымбулак" будет закрыта. С 30 сентября по 3 ноября включительно "Комби-1" и "Комби-2" будут закрыты. С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога "ККД-4" будет закрыта", – говорится в сообщении.
К слову, подняться на Шымбулак после 21 октября будет возможно только на эко-автобусах, такси или электрокарах.
"Автодорога "Медеу-Шымбулак" закрыта с понедельника по воскресенье с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Соответственно проехать на авто можно до 9:00, в обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 и после 18:00. Пеший проход для туристов без ограничений", - добавили в пресс-службе.
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