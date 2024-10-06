Шымбулак признан лучшим горнолыжным курортом СНГ
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Казахстанский "Шымбулак" удостоен премии "Лучший горнолыжный курорт среди стран СНГ" по версии Ski Business Awards-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ustinka.kz.
"На ежегодной премии СНГ Ski Business Awards наш курорт, среди 150 других, вновь оказался в числе лучших. Мы завоевали победу сразу в двух номинациях: "Лучший глэмпинг/кемпинг" и, что особенно приятно, в самой престижной категории - "Лучший курорт стран СНГ". Третий "год подряд самая престижная номинация уезжает в Казахстан", - сказал генеральный директор ГК "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.
Престижную награду по версии Ski Business Awards получил еще один казахстанский горный курорт Oi-Qaragai, он удостоен премии "Лучшее IT-решение" и "Лучшая программа детского лагеря".
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