Шымбулак признан лучшим горнолыжным курортом СНГ

Казахстанский "Шымбулак" удостоен премии "Лучший горнолыжный курорт среди стран СНГ" по версии Ski Business Awards-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ustinka.kz.

"На ежегодной премии СНГ Ski Business Awards наш курорт, среди 150 других, вновь оказался в числе лучших. Мы завоевали победу сразу в двух номинациях: "Лучший глэмпинг/кемпинг" и, что особенно приятно, в самой престижной категории - "Лучший курорт стран СНГ". Третий "год подряд самая престижная номинация уезжает в Казахстан", - сказал генеральный директор ГК "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.

Престижную награду по версии Ski Business Awards получил еще один казахстанский горный курорт Oi-Qaragai, он удостоен премии "Лучшее IT-решение" и "Лучшая программа детского лагеря".