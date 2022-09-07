Швейцарцев будут сажать в тюрьму, если в их домах зимой будет выше +19

Фото: blick.ch

Власти Швейцарии пригрозили жителям тюремным сроком за обогрев домов выше 19 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Blick.

Пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли предупредил жителей Швейцарии о грозящих им штрафах и тюремном заключении до трёх лет в случае перегрева домов зимой. Это касается тех, кто будет поддерживать в жилье температуру выше 19 градусов.

Спурндли пояснил, что такими действиями люди будут нарушать директивы правительства из-за нехватки газа.

"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", — сказал представитель департамента экономики.

Тюремный срок будет грозить тем, кто умышленно нарушит распоряжение правительства. В остальных случаях ограничатся штрафами. Директивы властей Швейцарии сводятся к тому, что при нехватке газа в зданиях, которые им отапливаются, температура не должна превышать 19 градусов. Горячую воду разрешено нагревать только до 60 градусов.