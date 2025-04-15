Жители сразу четырёх жилых комплексов в столице Казахстана уже несколько лет просят власти навести порядок с дорогой рядом с их домами. Речь идёт об участке улицы Е-68 в районе ЖК "Семь палат", "Nova City", "Gamma" и "Onai". Несмотря на многочисленные обращения, дорога до сих пор не заасфальтирована, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Жители жалуются на грязь, ямы, лужи и полное отсутствие освещения. По словам людей, в дождливые сезоны улица превращается в "полосу препятствий", а летом — в зону риска для автомобилей.

"Дети называют эту дорогу швейцарским сыром. Мы вынуждены прыгать через лужи, становимся спортсменами поневоле", — говорят жители ЖК "Nova City".

По словам астанчан, дорожное покрытие отсутствует с момента сдачи домов, некоторые из которых введены в эксплуатацию ещё в 2017 году. Водители жалуются на регулярные поломки машин, пешеходы — на риск травм.

В акимате Нуринского района ранее обещали, что асфальт уложат после завершения строительства ЖК "Onai", которое завершилось в 2024 году. Однако, по словам жителей, ни в прошлом, ни в этом году работы не начались.

В Управлении транспорта пояснили, что проект временно заморожен из-за ошибки в документации — её сейчас корректируют за счёт подрядчика. Строительство планируют начать после прохождения госэкспертизы, ориентировочно летом 2025 года.

"Деньги частично уже выделены. Как только будет готова проектная документация — подрядчики выйдут на участок", — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что более 60 улиц отремонтируют в 2025 году в Астане.