Швейцария ведёт активную подготовку к проведению "Евровидения". 27 февраля представлен талисман популярного европейского песенного конкурса. Его зовут Люмо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Оранжево-голубое существо в форме сердца олицетворяет "бьющееся сердце "Евровидения". Организаторы отметили, что существо гендерно-нейтрально, чтобы объединить "людей всех возрастов и слоёв общества силой музыки".

Талисман выбрали в ходе открытого конкурса в одном из швейцарских университетов. Студенты представили 36 уникальных проектов, которые оценивало жюри. Выиграла 20-летняя Линн Брюннер из Хюнибаха. Она учится на факультете визуальной коммуникации Базельской академии искусства и дизайна FHNW.

Особенности дизайна Люмо отражают ценности "Евровидения" и Швейцарии, принимающей конкурс, заявляют организаторы. От его неухоженных вьющихся волос, символизирующих эйфорию от этого песенного состязания, до яркой окраски и больших глаз, позиционирующих его как восторженного "посла музыкального разнообразия и единения".

В преддверии конкурса 2025 года, который стартует 13 мая, Люмо пройдётся по центру Базеля и поприветствует жителей принимающего "Евровидение" города. Швейцария ещё не объявила, кто будет представлять её в конкурсе, чтобы попытаться защитить титул.

Финал "Евровидения-2025" состоится 17 мая.