Швейцария готова принять у себя встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, если они об этом попросят. Об этом сообщил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Le Temps.

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", - цитирует издание слова главы швейцарского МИДа.

Напомним, Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа работает над подготовкой его встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом сроки и формат встречи не уточнялись.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакие предварительные условия для встречи Путина и Трампа не нужны, а Кремль "приветствует" готовность республиканца "решать проблемы через диалог".