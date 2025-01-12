  • 13 Января, 00:06
  • BAIGENEWS

Швейцария готова организовать встречу Трампа и Путина

Об этом сообщил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо

Вчера, 22:56
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Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Вчера, 22:56
Вчера, 22:56
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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Швейцария готова принять у себя встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, если они об этом попросят.   Об этом сообщил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Le Temps.

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", - цитирует издание слова главы швейцарского МИДа.

Напомним, Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа работает над подготовкой его встречи с президентом России Владимиром Путиным.  При этом сроки и формат встречи не уточнялись.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакие предварительные условия для встречи Путина и Трампа не нужны, а Кремль "приветствует" готовность республиканца "решать проблемы через диалог".

 

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