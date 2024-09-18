Шварценеггер стал почетным доктором берлинского университета Hertie School

Американскому актеру австрийского происхождения Арнольду Шварценеггеру присвоена почетная степень доктора берлинского университета Hertie School за приверженность борьбе с изменением климата и гражданскому обществу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yahoo.com.

Присутствовавший на церемонии вручения вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Арнольд Шварценеггер имеет все основания на звание почетного доктора. Арнольд является "образцом для подражания", и в жизни всегда руководствуется тем, что правильно и необходимо, а не идеологическими установками, например, "в своей приверженности возобновляемым источникам энергии на посту губернатора американского штата Калифорния".

Шварценеггер поблагодарил за оказанную честь и сказал, что счастливым в жизни его делает не то, что он известный бодибилдер и голливудская звезда, а возможность дать что-то полезное другим.

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии. В 20 лет он стал "Мистером Вселенная" - главный титул в мире бодибилдинга, который положил начало его карьере киноактера в США.