Шварценеггер стал почетным доктором берлинского университета Hertie School
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Американскому актеру австрийского происхождения Арнольду Шварценеггеру присвоена почетная степень доктора берлинского университета Hertie School за приверженность борьбе с изменением климата и гражданскому обществу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yahoo.com.
Присутствовавший на церемонии вручения вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Арнольд Шварценеггер имеет все основания на звание почетного доктора. Арнольд является "образцом для подражания", и в жизни всегда руководствуется тем, что правильно и необходимо, а не идеологическими установками, например, "в своей приверженности возобновляемым источникам энергии на посту губернатора американского штата Калифорния".
Шварценеггер поблагодарил за оказанную честь и сказал, что счастливым в жизни его делает не то, что он известный бодибилдер и голливудская звезда, а возможность дать что-то полезное другим.
Арнольд Шварценеггер родился в Австрии. В 20 лет он стал "Мистером Вселенная" - главный титул в мире бодибилдинга, который положил начало его карьере киноактера в США.
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