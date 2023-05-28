Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix

Фото: instagram.com/schwarzenegger

На днях Netflix презентовал шпионский сериал "Fubar" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, передаёт BaigeNews.kz.

В первой серии пожилой агент ЦРУ мечтает о пенсии, однако судьба ему такого шанса не даёт. Он узнаёт семейный секрет, который вынуждает его вернуться к работе и выполнить последнюю миссию.

Более того, оказывается, что взрослая дочь Арни тоже работает на эту же контору.

По легенде Шварценеггер вместе с дочерью едут в Астану, которую создатели фильма всё ещё называют Нур-Султаном. Он едет к сестре, она учится в университете на литфаке.

В первой серии отец и дочь эффектно разоблачают шпиона, который ест сэндвич с беконом, хотя "коренные казахи свинину не едят".

Отметим, что это первый сериал в карьере легендарного Арни.

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Как рассказал Шварценеггер в интервью РБК, его давно просили вернуться к фирменному жанру — комедийному боевику.