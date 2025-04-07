В ночь с 4 на 5 апреля Восточный Казахстан оказался во власти мощного шквального ветра. Наибольший ущерб был нанесен городу Риддер, где порывы достигали разрушительной силы, вызвав серьезные последствия для городской инфраструктуры и жилых объектов, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным, в Риддере зафиксированы частичные повреждения линий электропередач, срывы кровли с жилых и хозяйственных построек, падения деревьев и различных конструкций. Около 1237 потребителей остались без электричества из-за аварийного отключения линии Л-61 от подстанции ПС-1. На восстановительных работах задействованы две аварийные бригады, формируется третья. Работы планируется завершить до конца дня.

"Для координации действий создан штаб оперативного реагирования. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. Все обращения граждан принимаются и оперативно отрабатываются. Обстановка находится под контролем местных властей", - говорится в сообщении.

Стихия не пощадила и Уланский район. В селе Бозанбай пострадал детский сад “Айгөлек” — порывистый ветер сорвал 70 квадратных метров сайдинга с пристройки здания 1972 года постройки. В поселке Касыма Кайсенова повреждено искусственное покрытие футбольного поля при Детском доме творчества — повреждено покрытие на площади 2300 кв. м. К счастью, во всех случаях жертв и пострадавших нет.

В Усть-Каменогорске ураганный ветер повредил центральный купол мечети "Халифа Алтай". Сейчас здесь ведутся восстановительные работы, активно подключились меценаты и представители бизнеса. В городе также устраняются последствия непогоды: убираются поваленные деревья и конструкции. Зафиксированы падения деревьев и различных объектов на нескольких улицах.

Шемонаиха также попала под удар стихии. В 3 микрорайоне частично сорвана кровля с пятиэтажного дома. Площадь повреждения составила 300 квадратных метров, при том что ремонт проводился всего год назад. На месте работали силы ДЧС и местных исполнительных органов.

Кроме того, в Усть-Каменогорске и в некоторых районах области зафиксированы несколько инцидентов, связанных с возгоранием мусора и сухой травы.

Несмотря на разрушения, пострадавших и жертв в регионе не зарегистрировано.