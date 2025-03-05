Шутка пятиклассника обернулась большими проблемами для его родителей в Костанае
Начато досудебное расследование.
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Шутка пятиклассника о террористах с школе грозит наказанием для его родителей в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
4 марта в полицию поступил звонок от ребёнка, который заявил, что одну из городских школ захватили террористы. На место незамедлительно выехали представители различных служб: полиция, спасатели, сотрудники КНБ. Специалисты провели проверку территории учебного заведения. Угроза не подтвердилась, опасных предметов и подозрительных лиц не обнаружено.
Полицейские быстро установили личность звонящего. Им оказался ученик 5 класса этой же школы. Шутка обернулась для его семьи серьёзными последствиями.
По факту заведомо ложного сообщения полицией начато досудебное расследование. После принятия процессуального решения родители будут привлечены к ответственности.
В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП (19,6 млн тенге), либо исправительных работ в том же размере, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причинённый таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.
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