Шторм в Казахстане: сотрудники "КазАвтоЖола" обратились к водителям
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники "КазАвтоЖола" в связи с объявленным в большинстве областей Казахстана штормовым предупреждением обратились к автомобилистам, передаёт BaigeNews.kz.
По прогнозам "Казгидромета", 9 июля в Казахстане ожидаются дожди с грозами, на востоке, юго-востоке с градом и шквалом, на севере, востоке, в горах юго-востоке страны – сильные дожди.
"В связи с ухудшением погодных условий и объявленным штормовым предупреждением, напоминаем о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах", - говорится в сообщении.
Во-первых, водителям рекомендуют снижать скорость.
"Летние штормы могут сопровождаться сильным дождём и ветром, что ухудшает видимость и сцепление с дорогой. Уменьшите скорость и соблюдайте безопасную дистанцию", - советуют специалисты.
Во-вторых, нужно избегать резких манёвров: На мокрой дороге резкие повороты и торможения могут привести к аквапланированию и заносу автомобиля. Управляйте машиной плавно.
Третье - включайте фары: В условиях плохой видимости обязательно включайте ближний свет фар и противотуманные фары, чтобы сделать свой автомобиль более заметным для других участников движения.
Проверяйте стеклоочистители.
"Убедитесь, что ваши стеклоочистители работают исправно, а стеклоомывающая жидкость заполнена. Это поможет вам поддерживать хорошую видимость в дождь. Кроме того, будьте готовы к обломкам на дороге. Сильный ветер может повалить деревья. Будьте внимательны и избегайте препятствий", - сказано в предупреждении.
Также следует избегать затопленных участков.
"Никогда не пытайтесь проехать через глубокую воду, даже если лужа кажется незначительной. Вода может скрывать ямы и повредить ваш автомобиль. Регулярно проверяйте прогноз погоды и сообщения о дорожной обстановке. Будьте в курсе актуальных предупреждений и рекомендаций", - рекомендуют в "КазАвтоЖол".
Останавливаться советуют в безопасном месте. Если шторм усиливается, лучше припарковать авто вдали от деревьев и линий электропередач, и переждать непогоду.
Самое читаемое
- Гроза и сильный ветер: штормовое предупреждение вновь объявлено по Казахстану
- Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет
- Эпичное спасение тонущей женщины сняли на видео в Акмолинской области
- Осужденный к 20 годам тюрьмы казахстанец пропагандировал терроризм в СИЗО
- 19-летнюю пациентку подключили к ИВЛ из-за вейпов