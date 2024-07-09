Шторм в Казахстане: сотрудники "КазАвтоЖола" обратились к водителям

Сотрудники "КазАвтоЖола" в связи с объявленным в большинстве областей Казахстана штормовым предупреждением обратились к автомобилистам, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам "Казгидромета", 9 июля в Казахстане ожидаются дожди с грозами, на востоке, юго-востоке с градом и шквалом, на севере, востоке, в горах юго-востоке страны – сильные дожди.

"В связи с ухудшением погодных условий и объявленным штормовым предупреждением, напоминаем о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах", - говорится в сообщении.

Во-первых, водителям рекомендуют снижать скорость.

"Летние штормы могут сопровождаться сильным дождём и ветром, что ухудшает видимость и сцепление с дорогой. Уменьшите скорость и соблюдайте безопасную дистанцию", - советуют специалисты.

Во-вторых, нужно избегать резких манёвров: На мокрой дороге резкие повороты и торможения могут привести к аквапланированию и заносу автомобиля. Управляйте машиной плавно.

Третье - включайте фары: В условиях плохой видимости обязательно включайте ближний свет фар и противотуманные фары, чтобы сделать свой автомобиль более заметным для других участников движения.

Проверяйте стеклоочистители.

"Убедитесь, что ваши стеклоочистители работают исправно, а стеклоомывающая жидкость заполнена. Это поможет вам поддерживать хорошую видимость в дождь. Кроме того, будьте готовы к обломкам на дороге. Сильный ветер может повалить деревья. Будьте внимательны и избегайте препятствий", - сказано в предупреждении.

Также следует избегать затопленных участков.

"Никогда не пытайтесь проехать через глубокую воду, даже если лужа кажется незначительной. Вода может скрывать ямы и повредить ваш автомобиль. Регулярно проверяйте прогноз погоды и сообщения о дорожной обстановке. Будьте в курсе актуальных предупреждений и рекомендаций", - рекомендуют в "КазАвтоЖол".

Останавливаться советуют в безопасном месте. Если шторм усиливается, лучше припарковать авто вдали от деревьев и линий электропередач, и переждать непогоду.