Штрафы за несвоевременную оплату проезда по платным дорогам хотят ввести в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о планах штрафовать за несвоевременную оплату проезда по платным дорогам Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

Марат Карабаев на заседании правительства сообщил, что ведомством прорабатывается процесс автоматизации штрафов за несвоевременную оплату проезда по платным дорогам.

Позже на пресс-конференции для СМИ он пояснил данную меру.

"Мы ведем речь о том, что есть компании и предприятия, которые, используя дорожные платные участки, определенный период не платят. Мы законом что предусмотрели? Даем две недели времени, и в течение двух недель, если не платят, тогда налагается штраф. Автоматизированы как "Сергек" как в отношении отечественных, так и в отношении зарубежных автомашин", - сказал министр.

В отношении зарубежных автомашин, также планируется ввести две дополнительные меры.

"Первая норма. Данные машины могут быть остановлены в транспортном контроле и водворены в стоянки. Вторая норма: иностранным автомашинам, которые не заплатили за использование платных дорог, не предоставляется возможность выезда из страны. Что касается размеров штрафов, они предусмотрены в КоАП. Точный размер дополнительно скажу", - резюмировал глава Минтранспорта.

Выявляться все будет, по его словам, с помощью камер.