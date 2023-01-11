Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли

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С 1 января 2023 года размер МРП увеличился на 13% (с 3180 до 3450 тг), соответственно выросли и суммы штрафов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Юрист "Параграф".



Штраф за превышение скорости:

• на 10-20 километров составит 17 250 тенге (был 15 315 тенге).

• на 20-40 километров - 34 500 тенге (был 30 630 тенге ).

• свыше 40 километров в час штраф уже 69 тыс. тенге (был 61 260 тенге).

• повторно в течение года - 103 500 тенге (был 91 890 тенге).



За управление автомобилем без водительских прав грозит штраф в 20 МРП (69 тысяч тенге).



Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика - 34 500 тенге (был 30 630 тенге).



Парковка на тротуаре, клумбах, детских и спортивных площадках, а также парковка на проезжей части, ставшая препятствием для движения других авто - 34 500 тенге (был 30 630 тенге).



Также выросли суммы штрафов за езду на красный, плевки, выброс мусора в неположенных местах и другие нарушения.