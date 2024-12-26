С 1 января 2025 года минимальный расчетный показатель (МРП), на основе которого считаются штрафы и налоги, увеличится с 3 692 тенге до 3 932 тенге. Это повышение составит 6,1%. Изменения повлияют как на размер административных штрафов, так и на налоговые выплаты. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Налоги и социальные отчисления

Одно из ключевых изменений касается повышения ставок по социальным отчислениям и налогам:

Социальный налог вырастет с текущих 9,5% до 11%.

Обязательные пенсионные взносы работодателей увеличатся с 1,5% до 2,5%.

Ставка социальных отчислений возрастет с 3,5% до 5%, включая начисления по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Также изменится ставка единого платежа — она увеличится до 23,8% против 21,5% в предыдущем периоде.

Увеличение штрафов

В связи с ростом МРП на 6,5% изменятся размеры административных штрафов, включая санкции за нарушение правил дорожного движения.

Превышение скорости на 10–20 км/ч теперь обойдется нарушителям в 19 660 тенге вместо 18 460. Такой же этот размер штрафа предусмотрен за нарушения, связанные с неправильной остановкой и стоянкой, езду с непристёгнутым ремнём безопасности или езду без документа.

Проезд на красный сигнал светофора повлечет штраф в 39 320 тенге. Столько же придётся заплатить за превышение скорости на 20–40 км/ч, парковку на местах для инвалидов без соответствующего разрешения и за не пропуск пешеходов на пешеходных переходах.

За управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав, штраф составит 196 600 тенге вместо 184 600.

Кроме того, возрастет и утилизационный сбор, который в базовом расчете составит 196 600 тенге. В зависимости от объёма двигателя минимальные платежи за ввоз автомобилей будут следующими:

294,9 тыс. тенге — для автомобилей с двигателем объёмом до одной тысячи куб. см;

688,1 тыс. тенге — для двигателей объёмом до двух тысяч куб. см;

983 тыс. тенге — для объёма до трех тысяч куб. см;

2,2 млн тенге — для автомобилей с двигателем свыше трех литров.

Аналогично изменятся сборы за первичную регистрацию автомобилей: для машин младше трех лет сумма составит 196 600 тенге, а для старше трех лет — 1 966 000 тенге.

Ожидается введение штрафов за нарушение правил маркировки и прослеживаемости подакцизной продукции. Кроме того, на уровне ЕАЭС начнет действовать обязательная маркировка биологически активных добавок (БАД), пива и пивных напитков. Также будут пересмотрены правила маркировки обувной продукции и товаров легкой промышленности.

При этом будут наказаны те, кто передает или получает такие товары без оформления необходимых актов приема-передачи.

В случае отсутствия маркировки на товарах, которые должны быть помечены контрольными знаками или специальными материальными носителями (кроме табачной продукции), продавцы получат предупреждение.

Если нарушение повторится в течение года после первого административного взыскания, штрафы будут следующими:

Для малого бизнеса — 100 МРП (393 200 тенге)

Для среднего бизнеса — 200 МРП (786 400 тенге)

Для крупного бизнеса — 500 МРП (1 966 000 тенге), с возможным приостановлением деятельности.

Ответственность для граждан

Изменения затронут и административные нарушения:

За оскорбление государственных символов РК штраф составит 3 000 МРП. С учетом увеличения МРП до 3 932 тенге, сумма штрафа будет равна 11 796 000 тенге. Данное наказание предусмотрено статьей 372 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Помимо штрафа, статья 372 УК РК также предусматривает альтернативные меры наказания, такие как ограничение свободы или лишение свободы на определенный срок, в зависимости от обстоятельств дела и степени вины нарушителя.

Согласно статье 449 КоАП РК, за приставание в общественных местах с целью продажи вещей, гадания, попрошайничества или занятия проституцией, а также за нарушение тишины в ночное время (с 22:00 до 9:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни) в 2025 году предусмотрен штраф в размере 5 МРП, что составляет 19 660 тенге.

За выброс мусора или плевок в неположенном месте в Казахстане предусмотрен штраф в размере 10 МРП — 39 320 тенге. Статья 434 КоАП РК.

За нецензурную брань в общественных местах физическим лицам придется заплатить штраф в размере 19 660 тенге. Статья 434 КоАП РК.

За распитие алкоголя в общественных местах предусмотрен штраф в размере 5 МРП — 19 660 тенге. Статья 440 КоАП РК.

Родители, не исполняющие свои обязанности должным образом, будут оштрафованы на 10 МРП — 39 320 тенге. За появление несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения штраф составит 58 980 тенге.

Если дети повторно будут находиться за пределами дома или посещать развлекательные заведения ночью, штраф составит 27 524 тенге (7 МРП).

Кроме того, заведомо ложный вызов экстренных служб (полиции, пожарных, скорой помощи или аварийных бригад), сделанный подростками в возрасте от 14 до 16 лет, обернется для родителей штрафом в размере 15 МРП или 58 980 тенге.

Согласно части 7-6 статьи 409 КоАП РК, за оскорбление учителя, выраженное нецензурной бранью, непристойным поведением, оскорбительным приставанием или демонстрацией неприличных жестов влечет штраф в размере 30 МРП — 117 960 тенге.

Также согласно части 2 статьи 80-1 КоАП РК, в случае использования нецензурной брани в отношении медицинских и фармацевтических работников при исполнении ими своих должностных обязанностей предусмотрен штраф в размере 30 МРП — 117 960 тенге.

Кроме того, за такое правонарушение, помимо штрафа, нарушитель может быть подвергнут административному аресту на срок до десяти суток, если суд посчитает это необходимым.

Увеличение налоговых и штрафных ставок объясняется необходимостью пополнения государственного бюджета и усиления социальной ответственности. Одновременно изменения обеспечат более стабильное финансирование социальных обязательств страны.

Таким образом, 2025 год принесет казахстанцам как новые обязательства, так и дополнительные стимулы соблюдать действующее законодательство.