Штрафы на 14 млрд тенге за нарушение экологического законодательства наложены в Казахстане
Данные приведены за два года.
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За нарушение экологического законодательства в части управления отходами в Казахстане с 2022 по 2024 годы наложено 405 штрафов на сумму 14,3 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев передает BaigeNews.kz.
"В частности - АО "Каспий Нефть" за накопление отходов без экологического разрешения наложен и взыскан штраф на сумму 13,7 млрд тенге.
АО "AltyntauKokshetau" за сверхнормативное накопление отходов наложен и взыскан штраф на сумму 145 млн. тенге.
АО "Финансово-инвестиционная корпорация" за сверхнормативное накопление отходов наложен и взыскан штраф на сумму 108,7 млн тенге", - сказал министр.
Он подчеркнул, что каждая компания обязана разрабатывать программу управления отходами, учитывающую использование наилучшей доступной техники, с целью минимизации объема отходов.