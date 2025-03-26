За нарушение экологического законодательства в части управления отходами в Казахстане с 2022 по 2024 годы наложено 405 штрафов на сумму 14,3 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев передает BaigeNews.kz.

"В частности - АО "Каспий Нефть" за накопление отходов без экологического разрешения наложен и взыскан штраф на сумму 13,7 млрд тенге.

АО "AltyntauKokshetau" за сверхнормативное накопление отходов наложен и взыскан штраф на сумму 145 млн. тенге.

АО "Финансово-инвестиционная корпорация" за сверхнормативное накопление отходов наложен и взыскан штраф на сумму 108,7 млн тенге", - сказал министр.

Он подчеркнул, что каждая компания обязана разрабатывать программу управления отходами, учитывающую использование наилучшей доступной техники, с целью минимизации объема отходов.