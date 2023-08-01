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Штрафовать предпринимателей за мобильные переводы начнут в 2025 году
Для предпринимателей, которые продолжают пользоваться мобильными переводами, будет сделано предупреждение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарх правительства, передаёт BaigeNews.kz.
Он подчеркнул, что предприниматели должны платить налоги.
"Для меня странно, что вопрос по мобильным переводам периодически поднимается, закон принят уже. Мобильные переводы мы делим на отправителей и получателей. Если это переводы среди родственников среди физлиц, то они налогом не облагаются. А если они используются предпринимателями, то должны быть налоги. Если физлицо занимается предпринимательской деятельностью, то у него должен быть отдельный счет для этих мобильных переводов. Для того, чтобы различать какие переводы для личных целей, а какие для предпринимательства. Мы говорим предпринимателям, чтобы они привыкали, открывали два счета. Кто этим воспользовался, к ним вопросов не будет. По тем, кто еще не перешли, по прошествии времени к 2025 году будут вопросы, почему не открывали.
Сейчас никаких штрафов не будет, но закон гласит, что каждый предприниматель должен платить налоги.
КГД будет собирать информацию. На начально этапе по госслужащим, потом к предпринимателям. В 2025 году такой вопрос возникнет, когда мы увидим данные. И тем, кто налоги не платил выставим штрафные санкции", - сказал Жамаубаев.
Журналисты также поинтересовались, почему не проверяются рынки, на которых продавцы продолжают использовать мобильные переводы.
"Я проведу совещание с КГД сделаю предупреждение, чтобы провели профилактику. Многие предприниматели не понимают важность вопроса. Они не понимают важности. У нас столько работников нет, чтобы ходить проверять", - ответил Ерулан Жамаубаев.
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