Штрафами более 360 тысяч тенге пригрозили алматинцам

Десятки нарушителей правил благоустройства выявили в Алматы. В мегаполисе ведётся работа по борьбе с несанкционированными свалками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Только за неделю в Алматы были наказаны 33 нарушителя, им выписали штрафы.

"Вывоз крупногабаритного мусора – обязанность всех граждан и предприятий. Мусор можно вывезти самостоятельно на полигоны в Илийском и Карасайском районах или обратиться в специализированные компании", - отметили в акимате мегаполиса.

Куда можно вывезти крупногабаритный мусор:

трасса Алматы — Усть-Каменогорск, 34/1;

с. Айтей, 144-й учетный квартал, 4690.

"За нарушение Правил благоустройства предусмотрены штрафы в размере от 20 до 100 МРП (369 200 тенге)", - проинформировали в акимате Алматы.

Ранее сообщалось, что для улучшения санитарного состояния города в 2024-2025 годах установят более 2000 новых заглубленных контейнеров. Они, по заверениям властей, позволят сократить площади, занятые мусорными баками, и улучшить экологическую обстановку.