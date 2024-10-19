Штраф заплатит казахстанец за ложный вызов cкорой помощи
Сегодня, 02:30
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Сегодня, 02:30Сегодня, 02:30
107Фото: BaigeNews.kz
Житель Актау ради шутки вызвал бригаду скорой помощи, его оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Инцидент произошёл 14 октября. На пульт "103" поступил вызов от жителя Актау, сообщившего о приёме большого количества медикаментов, рассказали в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.
Когда бригада скорой помощи выехала на вызов, житель сообщил, что позвонил с целью устроить пранк. В связи с этим вызов был зарегистрирован как ложный, согласно статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях. За заведомо ложный вызов спецслужб на мужчину наложен штраф в размере 80 тысяч тенге.
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