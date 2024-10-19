Штраф заплатит казахстанец за ложный вызов cкорой помощи

Житель Актау ради шутки вызвал бригаду скорой помощи, его оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Инцидент произошёл 14 октября. На пульт "103" поступил вызов от жителя Актау, сообщившего о приёме большого количества медикаментов, рассказали в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Когда бригада скорой помощи выехала на вызов, житель сообщил, что позвонил с целью устроить пранк. В связи с этим вызов был зарегистрирован как ложный, согласно статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях. За заведомо ложный вызов спецслужб на мужчину наложен штраф в размере 80 тысяч тенге.