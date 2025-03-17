Штраф за скачку: Камера "поймала" лошадь на бездорожье
Сергек на бездорожье обсуждает Казнет.
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В одном из казахстанских сел система видеоконтроля Сергек оказалась в центре внимания, но не в том контексте, который ожидали многие, передаёт BaigeNews.kz.
На видео, опубликованном в Instagram, наездник мчится на лошади мимо камеры и якобы получает штраф. Этот забавный ролик моментально стало хитом, заставив пользователей социальных сетей смеяться и оставлять кучу комментариев.
"Скоро во всех деревнях и селах", - шутливо комментируют публикацию.
Зрители активно обсуждают ситуацию:
"Где ремень?", "Дорог нет, зато есть Сергек! Великолепно!", "Фары не горят", "Под контролем местного акима", "Хорошо, что номер не видно", — вот что пишут пользователи.
За пояснением редакция обратилась в компанию Сергек. Там сообщили, что не знают, кому принадлежат установленные на столбе камеры.
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