В одном из казахстанских сел система видеоконтроля Сергек оказалась в центре внимания, но не в том контексте, который ожидали многие, передаёт BaigeNews.kz.

На видео, опубликованном в Instagram, наездник мчится на лошади мимо камеры и якобы получает штраф. Этот забавный ролик моментально стало хитом, заставив пользователей социальных сетей смеяться и оставлять кучу комментариев.

"Скоро во всех деревнях и селах", - шутливо комментируют публикацию.

Зрители активно обсуждают ситуацию:

"Где ремень?", "Дорог нет, зато есть Сергек! Великолепно!", "Фары не горят", "Под контролем местного акима", "Хорошо, что номер не видно", — вот что пишут пользователи.

За пояснением редакция обратилась в компанию Сергек. Там сообщили, что не знают, кому принадлежат установленные на столбе камеры.