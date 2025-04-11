В Карагандинской области на время нереста и размножения рыбы и других водных животных запрещается вылов некоторых видов рыбы – в частности, судака и сазана, передаёт BaigeNews.kz.

На водоёмах Нура-Сарысуского бассейна (в пределах административной границы области Ұлытау и Карагандинской области, за исключением озера Балхаш) ловля судака запрещена с 20 апреля по 20 мая; сазана – с 1 мая по 30 июня.

На всей протяженности канала имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы, за исключением любительской (спортивной) рыбалки на лов плотвы, леща, окуня, карася и щуки, на закреплённых рыбохозяйственных участках, рыболовство запрещено с 15 апреля по 30 мая.

За неисполнение этих требований предусмотрена административная ответственность по статье 383 КоАП РК в виде штрафа:

на физлиц накладывается штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) за нарушение Правил рыболовства – любительское (спортивное) рыболовство без разрешительных документов, в запрещённые сроки, в запрещённых местах;

и 20 МРП (78 640 тенге) за грубое нарушение Правил рыболовства – лов рыбы запрещёнными орудиями.

За причинение значительного ущерба предусмотрена уголовная ответственность по статье 335 УК РК: