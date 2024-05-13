Штраф за распространение ложной информации обязали выплатить журналистку в Алматы

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрели дело в отношении журналистки Джамили Маричевой по факту размещения и распространения ложной информации на онлайн-платформе, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно материалам дела, 30 января Маричева в своём Telegram-канале Protenge разместила ложную информацию о том, что 36 журналистов "Радио Азаттык" не получили аккредитацию в МИД РК, без которой они не могут работать на территории Республики Казахстан, ссылаясь на новые поправки законопроекта о массмедиа, предложенные депутатами. Также в публикации указано, что "согласно законопроекту МИД может отказывать в аккредитации иностранным СМИ и их журналистам “в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан”. Кроме того, без аккредитации предусматривается запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов", - сообщили в суде.

В суде установлено, что министерством решение об отказе в продлении аккредитации было принято на основе неоднократных нарушений законодательства РК в сфере СМИ со стороны редакции и журналистов "Радио Азаттык", в частности, положения о деятельности представительств иностранных СМИ и деятельности журналистов на территории РК.

"Факт отказа в продлении аккредитации для корреспондентов "Радио Азаттык" действительно имел место, но Маричева заведомо исказила основания отказа. Распространение ложной информации создаёт опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства. Действия по размещению и распространению ложной информации на онлайн-платформе, если эти они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут административный штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге)", - уточнили в суде.

Постановлением суда Маричева признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 456-2 КоАП, и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.