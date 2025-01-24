Штраф за прогрев машины более пяти минут отменили прокуроры в СКО
Но это не означает, что греть машину дольше можно.
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Прокурорами Северо-Казахстанской области отменен административный штраф за прогрев автомобиля свыше пяти минут. Надзорным органом выявлены грубейшие нарушения требований Кодекса РК об административных правонарушениях, передаёт BaigeNews.kz.
Так, должностным лицом Управления полиции Петропавловска в отношении жителя областного центра составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 597 части 1 Кодекса, по факту нарушения правил стоянки транспортного средства, выраженного в прогреве автомобиля свыше пяти минут.
Сотрудником полиции при производстве дела об административном правонарушении допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.
По протесту прокурора Петропавловска действия органов полиции признаны незаконными, производство по делу об административном правонарушении по статье 597 части 1 Кодекса прекращено за отсутствием состава правонарушения.
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