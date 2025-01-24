Прокурорами Северо-Казахстанской области отменен административный штраф за прогрев автомобиля свыше пяти минут. Надзорным органом выявлены грубейшие нарушения требований Кодекса РК об административных правонарушениях, передаёт BaigeNews.kz.

Так, должностным лицом Управления полиции Петропавловска в отношении жителя областного центра составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 597 части 1 Кодекса, по факту нарушения правил стоянки транспортного средства, выраженного в прогреве автомобиля свыше пяти минут.

Сотрудником полиции при производстве дела об административном правонарушении допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.

По протесту прокурора Петропавловска действия органов полиции признаны незаконными, производство по делу об административном правонарушении по статье 597 части 1 Кодекса прекращено за отсутствием состава правонарушения.