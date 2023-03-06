Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку

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В министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что в сети распространяется новый вид мошенничества - граждане стали получать уведомления от имени правоохранительных органов о блокировании компьютера или гаджета за посещение сайтов с порнографией, передает BaigeNews.kz.

При этом пользователям предлагается оплатить штраф путем пополнения баланса прилагаемого абонентского номера через мобильные приложения либо банковские терминалы. В МВД предупредили, что это одна из мошеннических схем. Как правило такие уведомления прикрепляются к определенным интернет-ресурсам, при обращении на которые оно активируется.