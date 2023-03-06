Штраф за мат в общественном месте увеличился в четыре раза в Казахстане

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В Казахстане с 5 марта ужесточили наказание за нецензурные выражения. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в законную силу, передаёт BaigeNews.kz.

С этого дня за ругательство матом казахстанцам грозит наказание в виде штрафа в 20 МРП (69 000 тенге) или ареста от пяти до 15 суток,

Повторное наказанеи на использование нецензурной брани в течение одного года с момента получения первого наказания нарушителю грозит арест от 15 до 30 суток.

В МВД пояснили, в каких случаях использование мата теперь будет наказываться штрафом или арестом. Например, за оскорбление или унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, предусмотрена штраф до 100 МРП, либо исправительные или общественные работы до 120 часов.

За нецензурную брань в семье будет предупреждение либо арест до пяти суток. Наказывать будут и за использование мата, выражающего неуважение к окружающим в общественных местах.

По каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства. Это заявления граждан, показания свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.

Ответственность граждане Казахстана будут нести за высказывание нецензурной брани на любом языке в общественном месте.

Отметим, что за мат в адрес учителя или врача штраф будет больше, чем за брань в семье.