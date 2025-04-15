  • 15 Апреля, 16:08
  • BAIGENEWS

Штраф в 390 тыс или три года тюрьмы грозит посетителям Бурабая

За незаконную рыбалку в Бурабае теперь грозит штраф до 390 тысяч тенге.

Сегодня, 15:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 15:03
Сегодня, 15:03
130
Фото: Unsplash

Администрация ГНПП "Бурабай" сообщила о возобновлении сезона спортивно-любительской рыбалки на водоемах с 14 апреля 2025 года. Однако ловить рыбу можно не везде и не всю — за нарушение правил может "прилететь" внушительный штраф, передаёт BaigeNews.kz.

Разрешенные озера:

  • Боровое;
  • Малое Чебачье;
  • Катарколь;
  • Текеколь.

При этом, в связи с началом нерестового периода, вводится запрет на ловлю следующих видов рыбы:

  • щука, судак — с 15 апреля по 15 мая;
  • карп — с 20 мая по 20 июня.

"Ограничения вводятся для сохранения биоразнообразия. Необходимо дать половозрелым особям возможность спокойно отнереститься", — объяснили в пресс-службе парка.

Что грозит нарушителям

Согласно статье 383 КоАП РК:

  • штраф — от 10 до 100 МРП (от 39 320 до 393 200 тенге);
  • в отдельных случаях — уголовная ответственность по статье 335 УК РК, включая лишение свободы до 3 лет за незаконный вылов.

В заключение специалисты призвали отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять мусор и относиться к природе ответственно.

Ранее сообщалось, что круглосуточное видеонаблюдение появится в Боровом.

Самое читаемое

Наверх