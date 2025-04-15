Штраф в 390 тыс или три года тюрьмы грозит посетителям Бурабая
За незаконную рыбалку в Бурабае теперь грозит штраф до 390 тысяч тенге.
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Администрация ГНПП "Бурабай" сообщила о возобновлении сезона спортивно-любительской рыбалки на водоемах с 14 апреля 2025 года. Однако ловить рыбу можно не везде и не всю — за нарушение правил может "прилететь" внушительный штраф, передаёт BaigeNews.kz.
Разрешенные озера:
- Боровое;
- Малое Чебачье;
- Катарколь;
- Текеколь.
При этом, в связи с началом нерестового периода, вводится запрет на ловлю следующих видов рыбы:
- щука, судак — с 15 апреля по 15 мая;
- карп — с 20 мая по 20 июня.
"Ограничения вводятся для сохранения биоразнообразия. Необходимо дать половозрелым особям возможность спокойно отнереститься", — объяснили в пресс-службе парка.
Что грозит нарушителям
Согласно статье 383 КоАП РК:
- штраф — от 10 до 100 МРП (от 39 320 до 393 200 тенге);
- в отдельных случаях — уголовная ответственность по статье 335 УК РК, включая лишение свободы до 3 лет за незаконный вылов.
В заключение специалисты призвали отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять мусор и относиться к природе ответственно.
Ранее сообщалось, что круглосуточное видеонаблюдение появится в Боровом.
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