Штраф в 275 тысяч тенге заплатит костанаец за разбитую остановку
Хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня, 04:17
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Сегодня, 04:17Сегодня, 04:17
94Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Штраф в 275 тысяч тенге заплатит житель Костаная за разбитую автобусную остановку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".
26 марта он разбил стекло в крытой остановке "Сельхозинститут". Акт вандализма запечатлела видеокамера. Как сообщили в полиции, хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.
"В отношении него составлено два административных протокола по статье 434 (мелкое хулиганство) и 147-1 КРКоАП (умышленное повреждение чужого имущества)", – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
Суд постановил наложить на 43-летнего нарушителя штраф в размере 275 240 тенге.
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