Штраф в 275 тысяч тенге заплатит житель Костаная за разбитую автобусную остановку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".



26 марта он разбил стекло в крытой остановке "Сельхозинститут". Акт вандализма запечатлела видеокамера. Как сообщили в полиции, хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.

"В отношении него составлено два административных протокола по статье 434 (мелкое хулиганство) и 147-1 КРКоАП (умышленное повреждение чужого имущества)", – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Суд постановил наложить на 43-летнего нарушителя штраф в размере 275 240 тенге.