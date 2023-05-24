Штраф на 1 млрд тенге выписали монополисту за злоупотребление своим положением

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Главная транспортная прокуратура выявила ТОО "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс – Казахстан", которое воспользовалось монопольным преимуществом на оказание услуг по приемке, хранению и отпуску жидких грузов в границах железнодорожных путей. Кроме того, оно необоснованно получало сверхприбыль в течение двух лет.

"В результате, 15 марта 2023 года в отношении субъекта крупного предпринимательства возбуждено административное производство по части 3 статьи 159 КоАП, то есть за злоупотребление субъектом рынка своим монопольным положением путем установления и поддержания монопольно высоких цен. Собранный материал рассмотрен в Специализированном межрайонном административном суде Астаны, по результатам которого монополист признан виновным в совершении административного правонарушения", - говорится в сообщении.

Так, суд обязал его выплатить штраф в размере 1 094 593 950 тенге и конфисковал незаконно полученный монопольный доход на сумму 579 826 102 тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.