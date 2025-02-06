Во всех районах города ежедневно проводится мониторинг, позволяющий выявлять нарушения, а виновные привлекаются к административной ответственности в виде штрафов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

С 10 января 2025 года внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах.

За сброс мусора на стихийные полигоны (сброс отходов в неустановленные места) для физических лиц и предприятий налагается штраф от 100 до 1000 МРП (от 393 200 тенге до 3 млн 932 тыс. 200 тенге).

За совершение повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф для физических лиц и предприятий в размере от 200 до 2000 МРП (от 786 400 тенге до свыше 7 млн тенге).

Кроме того, предусмотрена дополнительная санкция с конфискацией транспортных средств и иных предметов, использовавшейся для вывоза мусора. Эти меры направлены на предотвращение появления новых несанкционированных свалок и улучшение экологической ситуации в городе.