Штраф для недобросовестных предпринимателей будет введен в Казахстане

Комитет по защите прав потребителей предлагает ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемое в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при его обращении к предпринимателю, передаёт BaigeNews. Размер штрафа составит от 10% до 50% в зависимости от суммы иска потребителя. Данный правовой инструмент нацелен на стимулирование бизнес-сообществ, без участия государства. Об этом рассказал председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков на площадке СЦК.

Это позволит, прежде всего, стимулировать бизнес-среду на досудебное разрешение гражданского спора с потребителем и стать ориентированным на благо общества.