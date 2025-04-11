  • 11 Апреля, 18:24
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Штормовые предупреждения и угрозы паводков объявлены в ряде регионов Казахстана

Грозы, бури, туман и заморозки: синоптики объявили штормовые предупреждения.

Сегодня, 17:42
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: polisia.kz

В нескольких регионах Казахстана на 12 апреля объявлены штормовые предупреждения из-за неблагоприятных погодных условий. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности, избегать поездок на дальние расстояния и внимательно следить за официальными сводками, передаёт BaigeNews.kz.

Погодные аномалии по регионам:

  • Астана: ожидаются гроза, пыльная буря и сильный ветер;
  • Восточно-Казахстанская, Жетысу и Павлодарская области: прогнозируется усиление ветра;
  • Мангистауская область: ожидается туман;
  • Актюбинская область: сильные дожди, туман и заморозки;
  • Акмолинская область: гроза, град, пыльная буря и ветер;
  • Кызылординская область: гроза, шквал, пыльная буря и ветер;
  • Костанайская область: сильные осадки, гололед, гроза, пыльная буря, туман, заморозки и усиление ветра;
  • Западно-Казахстанская область: туман и заморозки;
  • Северо-Казахстанская область: гроза, град, туман и ветер;
  • Туркестанская и область Абай: пыльная буря и ветер;
  • Жамбылская область: туман и ветер;
  • Алматинская область: гроза и ветер.

Угроза паводков:

Особое внимание — Северо-Казахстанской области, где продолжается подъем уровня воды в реке Есиль. За сутки уровень вырос на 8 см, достигнув 1012 см при опасной отметке 1050 см. При превышении этой отметки поселки Заречный, Тепличное и Прибрежное рискуют оказаться отрезанными от суши. Подъем воды продолжается за счет добегающего талого стока и перелива воды через плотину Сергеевского водохранилища.

Также отмечается опасность подтоплений в:

  • Акмолинской области — за счет таяния снега и притоков;
  • ВКО и области Абай — прогнозируется интенсивное снеготаяние, ледовые заторы и паводки;
  • Алматы и Алматинской области — сохраняется риск схода снежных лавин.
  • Жителей призывают не выходить на заснеженные склоны, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра на улице.

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