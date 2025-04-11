В нескольких регионах Казахстана на 12 апреля объявлены штормовые предупреждения из-за неблагоприятных погодных условий. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности, избегать поездок на дальние расстояния и внимательно следить за официальными сводками, передаёт BaigeNews.kz.

Погодные аномалии по регионам:

Астана: ожидаются гроза, пыльная буря и сильный ветер;

Восточно-Казахстанская, Жетысу и Павлодарская области: прогнозируется усиление ветра;

Мангистауская область: ожидается туман;

Актюбинская область: сильные дожди, туман и заморозки;

Акмолинская область: гроза, град, пыльная буря и ветер;

Кызылординская область: гроза, шквал, пыльная буря и ветер;

Костанайская область: сильные осадки, гололед, гроза, пыльная буря, туман, заморозки и усиление ветра;

Западно-Казахстанская область: туман и заморозки;

Северо-Казахстанская область: гроза, град, туман и ветер;

Туркестанская и область Абай: пыльная буря и ветер;

Жамбылская область: туман и ветер;

Алматинская область: гроза и ветер.

Угроза паводков:

Особое внимание — Северо-Казахстанской области, где продолжается подъем уровня воды в реке Есиль. За сутки уровень вырос на 8 см, достигнув 1012 см при опасной отметке 1050 см. При превышении этой отметки поселки Заречный, Тепличное и Прибрежное рискуют оказаться отрезанными от суши. Подъем воды продолжается за счет добегающего талого стока и перелива воды через плотину Сергеевского водохранилища.

Также отмечается опасность подтоплений в: