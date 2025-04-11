Штормовые предупреждения и угрозы паводков объявлены в ряде регионов Казахстана
Грозы, бури, туман и заморозки: синоптики объявили штормовые предупреждения.
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В нескольких регионах Казахстана на 12 апреля объявлены штормовые предупреждения из-за неблагоприятных погодных условий. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности, избегать поездок на дальние расстояния и внимательно следить за официальными сводками, передаёт BaigeNews.kz.
Погодные аномалии по регионам:
- Астана: ожидаются гроза, пыльная буря и сильный ветер;
- Восточно-Казахстанская, Жетысу и Павлодарская области: прогнозируется усиление ветра;
- Мангистауская область: ожидается туман;
- Актюбинская область: сильные дожди, туман и заморозки;
- Акмолинская область: гроза, град, пыльная буря и ветер;
- Кызылординская область: гроза, шквал, пыльная буря и ветер;
- Костанайская область: сильные осадки, гололед, гроза, пыльная буря, туман, заморозки и усиление ветра;
- Западно-Казахстанская область: туман и заморозки;
- Северо-Казахстанская область: гроза, град, туман и ветер;
- Туркестанская и область Абай: пыльная буря и ветер;
- Жамбылская область: туман и ветер;
- Алматинская область: гроза и ветер.
Угроза паводков:
Особое внимание — Северо-Казахстанской области, где продолжается подъем уровня воды в реке Есиль. За сутки уровень вырос на 8 см, достигнув 1012 см при опасной отметке 1050 см. При превышении этой отметки поселки Заречный, Тепличное и Прибрежное рискуют оказаться отрезанными от суши. Подъем воды продолжается за счет добегающего талого стока и перелива воды через плотину Сергеевского водохранилища.
Также отмечается опасность подтоплений в:
- Акмолинской области — за счет таяния снега и притоков;
- ВКО и области Абай — прогнозируется интенсивное снеготаяние, ледовые заторы и паводки;
- Алматы и Алматинской области — сохраняется риск схода снежных лавин.
- Жителей призывают не выходить на заснеженные склоны, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра на улице.
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