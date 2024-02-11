  • 11 Февраля, 09:55
  • BAIGENEWS

Штормовой ветер унёс крышу задания в Астане

Сегодня, 09:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот с видео Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
94
Фото: Скриншот с видео

Сильный ветер сорвал крышу у отдельного небольшого здания возле ЖК "Арнау", передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

Астанчан просят обходить этот участок. В стройкомпании сообщили, что уже подали заявку на устранение последствий.

"9 февраля,ориентировочно около 22:00, из-за сильных порывов ветра сорвало крышу у отдельного здания возле жилого комплекса "Арнау". Подали аварийную заявку на устранение последствий, сегодня крышу разобрали и в понедельник установят на место. Благодарим за понимание", — сообщили в управляющей компании "BI Service".

 

Самое читаемое

Наверх