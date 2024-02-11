Штормовой ветер унёс крышу задания в Астане

Сильный ветер сорвал крышу у отдельного небольшого здания возле ЖК "Арнау", передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

Астанчан просят обходить этот участок. В стройкомпании сообщили, что уже подали заявку на устранение последствий.