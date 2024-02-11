Штормовой ветер унёс крышу задания в Астане
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
94Фото: Скриншот с видео
Сильный ветер сорвал крышу у отдельного небольшого здания возле ЖК "Арнау", передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
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Астанчан просят обходить этот участок. В стройкомпании сообщили, что уже подали заявку на устранение последствий.
"9 февраля,ориентировочно около 22:00, из-за сильных порывов ветра сорвало крышу у отдельного здания возле жилого комплекса "Арнау". Подали аварийную заявку на устранение последствий, сегодня крышу разобрали и в понедельник установят на место. Благодарим за понимание", — сообщили в управляющей компании "BI Service".
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